La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire il mercato da portare avanti ad agosto. Secondo gran parte degli addetti ai lavori se si dovessero concretizzare determinate cessioni la società bianconera potrebbe effettuare cinque acquisti importanti fra difesa, centrocampo e settore avanzato. Potrebbero arrivare un difensore centrale, due centrocampisti ed altrettanti giocatori in avanti, in particolar modo si parla negli ultimi giorni degli acquisti di Filip Kostic e di Alvaro Morata. Per quanto riguarda invece il centrocampo si valutano Leandro Paredes del Paris Saint Germain ma anche Sergej Milinkovic Savic della Lazio.

Si tratterebbe di un investimento importante quello per il serbo, considerando che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Costa invece circa 25 milioni di euro Luis Alberto, che però difficilmente lascerà la Lazio in questo Calciomercato estivo. D'altronde sul contratto dello spagnolo c'è una percentuale del 20% di futura rivendita da pagare al Liverpool. Di conseguenza dei 25 milioni di euro, 5 andrebbero alla società inglese. Si è parlato di un interesse anche della Juventus ma un eventuale investimento sul giocatore potrebbe essere effettuato nel 2023.

Luis Alberto avrebbe un prezzo di mercato di circa 25 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Lazio potrebbe lasciar partire Luis Alberto per circa 25 milioni di euro.

D'altronde sul suo contratto è presente una clausola di futura rivendita del 20% da pagare al Liverpool. Per questo attualmente è più probabile che lo spagnolo possa rimanere, anche perché non ci sarebbero società pronte ad investire tale somma. Luis Alberto ha 31 anni, ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Dal punto di vista delle cessioni garantirebbe molto di più Sergej Milinkovic Savic, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro.

La Juventus potrebbe presentare un'offerta importante per il centrocampista considerando che Pogba starà fermo almeno 5 settimane dopo il consulto medico a Lione per capire come curare il menisco infortunato. Milinkovic Savic sarebbe un investimento importante che darebbe la possibilità ad Allegri di giocare non solo con il 4-3-3 ma anche con il 4-2-3-1.

Si è parlato id un'offerta da 44 milioni di euro più Rugani, la Lazio vorrebbe più soldi per lasciar partire il suo giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato considerando che serve un giocatore di fascia ed un vice Vlahovic. Filip Kostic sarebbe il preferito anche per il prezzo di mercato, circa 15 milioni di euro. Come punta invece si valuta sempre Alvaro Morata, che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.