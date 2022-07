La Juventus è in attesa di capire quali saranno i tempi di recupero di Paul Pogba. Infatti, il francese, nel corso della prossima settimana, farà un consulto specialistico per capire quale strada seguire per risolvere il problema al menisco esterno del ginocchio. La Juventus, una volta che capirà quali saranno i tempi di recupero di Paul Pogba, deciderà se cambiare o meno le strategie di mercato. Qualora il francese dovesse stare fermo per molti mesi, a quel punto la società capirà se deve acquistare un giocatore che possa completare la mediana oppure se dovrà prendere un calciatore di livello top.

Per questo motivo i nomi accostati alla Juventus sono diversi da Leandro Paredes a Miralem Pjanic passando per Milinkovic-Savic. I primi due servirebbero più che altro per completare il centrocampo bianconero mentre il giocatore della Lazio potrebbe essere l'alternativa a Paul Pogba.

La Juventus pensa ai rinforzi

La Juventus sta cercando di capire che tipo di acquisto deve fare a centrocampo. Perché in caso di stop prolungato di Paul Pogba servirebbe un top player da inserire in rosa che possa sopperire all'assenza del numero 10 juventino. Negli scorsi mesi, la Juventus, come alternativa al francese, valutava il nome di Milinkovic-Savic. In caso di assenza per cinque o sei mesi di Paul Pogba, la dirigenza bianconera potrebbe pensare di tornare alla carica proprio per il centrocampista serbo.

Qualora, invece, il francese dovesse rientrare in circa due mesi a quel punto si valuterebbe un giocatore con caratteristiche diverse. Per questo motivo, restano in piedi le piste che portano a Miralem Pjanic e Leandro Paredes. Entrambi hanno ovviamente caratteristiche diverse e consentirebbero a Massimiliano Allegri di avere più variabili.

Adesso resta solo da capire quali saranno i tempi di recupero per Paul Pogba.

Si valutano diverse opzioni in attacco

La Juventus, però, non starebbe pensando solo al centrocampo e la società bianconera starebbe valutando anche diversi attaccanti. I nomi accostati alla Vecchia Signora sarebbero quelli di Alvaro Morata, Memphis Depay, Anthony Martial e Timo Werner.

Lo spagnolo sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri, ma l'Atletico Madrid non sembra intenzionato a fare sconti. Per questo motivo, la Juventus sta pensando ad alcune alternative e in particolare quella di Memphis Depay potrebbe essere una buona occasione da poter cogliere. Adesso non resta che attendere di capire se la Juventus vorrà accelerare su uno di questi giocatori oppure se aspetterà che l'Atletico Madrid possa calare le pretese per Alvaro Morata.