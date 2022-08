La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire almeno altri due acquisti, uno per il centrocampo ed un altro per il settore avanzato. Una volta concretizzata la cessione di Rabiot, sempre più vicino al Manchester United, la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes. Le ultime notizie di mercato confermano come l'argentino sia vicino alla società bianconera, sarebbe già arrivata l'intesa fra Paris Saint Germain e Juventus sulla base di un prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sarebbe Memphis Depay.

L'olandese avrebbe rescisso il contratto con il Barcellona, lo dimostrerebbe anche la bio modificata sul suo account Instagram con il giocatore che avrebbe cancellato il riferimento al Barcellona. Bisognerà trovare l'intesa contrattuale giocatore e società bianconera. La trattativa di mercato sembra in via di definizione ma la Juventus valuta anche delle alternative a Depay anche perché non è da scartare possano arrivare due rinforzi per il settore avanzato. Oltre al sostituto di Morata potrebbe arrivare anche quello di Moise Kean. Per la punta sia parla di una possibile cessione in prestito. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe valutando anche altri giocatori per il settore avanzato come Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia e Anthony Martial del Manchester United.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando altri giocatori per il settore avanzato. Il preferito sarebbe Memphis Depay, che potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2024 a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Si lavora anche ad altri nomi, soprattutto se dovesse partire Moise Kean.

Piacciono anche Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia e Anthony Martial del Manchester United. Il primo potrebbe arrivare a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro, il francese in prestito anche se l'ingaggio da circa 15 milioni di euro netti a stagione non agevola il suo trasferimento a Torino.

La Juventus se dovesse cedere a centrocampo i vari Arthur Melo, Adrien Rabiot e Niccolò Rovella potrebbe acquistare non solo Leandro Paredes ma anche una mezzala d'inserimento. Piace molto Sergej Milinkovic Savic, con un'offerta da circa 60 milioni di euro potrebbe lasciare la Lazio. Le ultime notizie di mercato confermano come l'agente sportivo del centrocampista Matja Kezman avrebbe detto alla società laziale che in questo Calciomercato estivo porterà un'offerta importante per il suo assistito. Potrebbe essere proprio quella della società bianconera.