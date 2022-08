L'infortunio di Paul Pogba cambia i piani di mercato della Juventus, a caccia di un centrocampista di livello in attesa del ritorno in campo del francese. I bianconeri stanno sondando diversi profili per aumentare il tasso tecnico della mediana a disposizione di Allegri.

Juve, possibile interesse per Bennacer

Tra i profili seguiti dalla dirigenza juventina ci sarebbe anche quello di Bennacer, centrocampista algerino in forza al Milan che dopo l'addio di Kessie si appresta a recitare un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Pioli. Nonostante ciò, la Juventus potrebbe far recapitare un'offerta importante ai rossoneri per convincerli a cedere l'ex Empoli.

Milan e Juventus potrebbero scontrarsi sul mercato anche su un altro calciatore che milita nel campionato italiano, ovvero Davide Frattesi del Sassuolo. Sia i bianconeri che rossoneri starebbero monitorando la situazione del centrocampista italiano, che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro dal club neroverde.

Infine, sullo sfondo resta la candidatura di Leandro Paredes del Paris Saint Germain che resta uno degli obiettivi per il centrocampo di Allegri. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro mentre i parigini ne chiedono 30.

Juve, United su Milinkovic-Savic

Altro obiettivo, pressoché sogno dei bianconeri per la mediana risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic che da diverse sessioni di mercato è nel mirino della dirigenza della Juventus per puntellare la mediana.

Il Sergente ha però una valutazione importante da circa 60 milioni di euro, una spesa che in questo momento i bianconeri non potrebbero sostenere. A ciò si aggiunge l'interesse di altri top club europei come il Manchester United che viste le difficoltà nell'arrivare a Frankie De Jong del Barcellona, avrebbero spostato le attenzioni sul centrocampista biancoceleste.

Nonostante il probabile arrivo di Rabiot proprio dalla Juventus, il club inglese potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra importante per accontentare Lotito ed accaparrarsi le prestazioni del Sergente.

Intanto, la Vecchia Signora sta per chiudere un altro colpo di mercato, ovvero Filip Kostic pronto ad arrivare dall'Eintracht di Francoforte. La trattativa si sarebbe sbloccata sulla base di 15-18 milioni di euro, con il serbo che potrebbe essere arruolabile per la prima giornata di campionato contro il Sassuolo.