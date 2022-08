La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato fra cessioni e acquisti. Lo dimostrano anche le recenti trattative di mercato definite dalla società bianconera, Luca Pellegrini si è trasferito in prestito all'Eintracht Francoforte, che invece ha ceduto a titolo definitivo alla Juve Filip Kostic. Il centrocampista serbo è stato pagato circa 17 milioni di euro e dovrebbe andare a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. A Torino ritrova il suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic e di certo gli assist di Kostic potrebbero essere molto utili alla punta bianconera.

A questi potrebbe aggiungersi un altro giocatore serbo, come confermano diverse indiscrezioni di mercato. Non ci riferiamo a Nikola Milenkovic, che ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la Fiorentina fino a giugno 2027 ma a Sergej Milinkovic-Savic. In scadenza di contratto a giugno 2024, il centrocampista della Lazio sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale in una società importante che gioca la Champions League. Si era parlato di un interesse del Manchester United, che però giocherà l'Europa League, ma anche del Real Madrid, che però considerando l'abbondanza a centrocampo avrebbe deciso di non presentare offerte il giocatore. Per questo la Juventus rimane una possibilità concreta, soprattutto dopo le recente notizie di mercato che parlano di un agente sportivo di Milinkovic-Savic pronto a portare alla Lazio un'offerta da 50 milioni di euro per il suo assistito.

Il centrocampista Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio per circa 50 milioni di euro

L'agente sportivo di Sergej Milinkovic-Savic Matja Kezman sarebbe pronto a portare un'offerta da 50 milioni di euro alla Lazio per il cartellino del suo assistito. La volontà del giocatore sarebbe quella di fare una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Potrebbe essere la Juventus, se consideriamo che Milinkovic Savic gradirebbe rimanere in Italia in una società che giocherà la Champions League. Il centrocampista potrebbe accettare un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre a Milinkovic Savic potrebbe acquistare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Piace molto Leandro Paredes, l'argentino potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si lavora ad un vice Vlahovic. Il preferito sarebbe Memphis Depay soprattutto se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. Potrebbe guadagnare nella società bianconera circa 5 milioni di euro netti a stagione.