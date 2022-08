La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, lavorerà per cedere Arthur. Il brasiliano non è più nei piani di Massimiliano Allegri visto che non ha preso parte alla tournée americana, non è mai stato convocato per questo inizio stagione e la sua avventura a Torino sembra essere alle battute finali. Ma per Arthur non ci sarebbero molte pretendenti e adesso solo lo Sporting Lisbona sarebbe su di lui. La Juventus sta cercando di trovare una soluzione e di cederlo in prestito oneroso. Inoltre, i bianconeri dovrebbero pagare parte dell'ingaggio del brasiliano.

Questo, però, consentirebbe in parte alla Juventus di dimezzare i costi di Arthur. Adesso è una corsa contro il tempo per cercare di chiudere il cerchio e cedere il brasiliano entro la fine del mercato.

Arthur in uscita

Quella tra Arthur e la Juventus è una storia che non sembra mai essere davvero decollata. Infatti, il brasiliano è arrivato in uno scambio con Miralem Pjanic ed era una richiesta di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano poi ha lasciato la Juventus e Arthur è stato allenato da Andrea Pirlo. Con il tecnico bresciano, il brasiliano ha trovato spazio anche se ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni. Dopodiché Andrea Pirlo è stato esonerato, è arrivato Massimiliano Allegri e Arthur ha trovato meno spazio.

Anche perché il brasiliano per caratteristiche non sembra essere un giocatore adatto all'allenatore livornese.

Per questo motivo la Juventus avrebbe deciso di mettere l'ex Barcellona sul mercato. Ma vendere il centrocampista carioca non è una cosa facile anche perché il suo ingaggio molto elevato frena le pretendenti. Il giocatore, nei mesi scorsi, ha avuto un richiesta dal Valencia.

Ma le condizioni proposte dal club spagnolo non hanno soddisfatto la Juventus. La trattativa tra le parti è saltata e adesso si sta cercando una nuova soluzione. In particolare i bianconeri sarebbero al lavoro per cedere il brasiliano allo Sporting Lisbona. Ma la Juventus dovrà comunque pagare parte dell'ingaggio di Arthur.

Ma questo consentirebbe alla dirigenza di abbassare un po' i costi del brasiliano.

Pjaca lascia la Juventus

Questa estate, la Juventus ha ritrovato Marko Pjaca che è rientrato dal prestito al Torino. Il croato sembrava vicino alla Sampdoria ma poi il trasferimento è saltato. Pjaca sperava di poter tornare in Croazia na non si sono create le condizioni per un trasferimento alla Dinamo Zagabria. Adesso per lui sta per iniziare una nuova avventura all'Empoli. Il giocatore è atteso in Toscana per le visite mediche e per firmare il contratto. Dunque, almeno temporaneamente, si conclude l'avventura di Marko Pjaca alla Juventus.