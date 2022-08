La Juventus, in questi giorni, sta cercando una soluzione per cedere Arthur. Il brasiliano non rientrerebbe più nei piani bianconeri e su di lui ci sarebbe l'interesse del Valencia. La trattativa tra le parti starebbe andando avanti da alcune settimane ma al momento non sarebbe ancora arrivata la fumata bianca. Le parti, però, sarebbero vicine visto che Arthur avrebbe già avuto un contatto con Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia. La telefonata tra i due sarebbe stata positiva. Per questo motivo la Juventus e il Valencia starebbero continuando a trattare.

Se Arthur sembra destinato a lasciare Torino c'è invece chi sarebbe destinato a rimanere. Infatti, la Juventus, al momento, avrebbe intenzione di confermare in rosa sia Nicolò Rovella che Nicolò Fagioli.

La Juventus avrebbe intenzione di tenere Rovella

La Juventus, nelle scorse settimane, avrebbe ricevuto delle manifestazioni di interesse per Nicolò Rovella. Ma i bianconeri avrebbero rispedito al mittente le offerte di Monza e Salernitana. La Juventus, infatti, avrebbe intenzione di confermare il centrocampista classe 2001 visti anche gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie. Inoltre, Rovella si è messo in mostra durante la tournée americana e questo sarebbe stato decisivo nella scelta della Juventus di confermarlo.

Anche Nicolò Fagioli dovrebbe essere confermato nella rosa bianconera. Entrambi potrebbero avere anche la chance di giocarsi una maglia da titolare per la gara contro il Sassuolo. Infatti, nel match del 15 agosto mancheranno Paul Pogba, Weston McKennie e Adrien Rabiot. Perciò Massimiliano Allegri dovrà schierare uno dei giovani insieme a Denis Zakaria e Manuel Locatelli.

Si cerca una sistemazione anche per Rugani

La Juventus, in questo periodo, non sta cercando di cedere il solo Arthur. Ma la dirigenza bianconera starebbe cercando una sistemazione anche per Daniele Rugani. Il difensore non sarebbe in cima alle preferenze di Massimiliano Allegri e per questo motivo potrebbe partire per fare spazio a un giocatore che dia maggiori garanzie.

Su di lui ci sarebbe il Galatasaray. Infatti le altre pretendenti, ovvero Empoli, Hellas Verona e Sampdoria, lo vorrebbero in prestito con il pagamento di parte dell'ingaggio da parte del club bianconero. Per questo motivo si aspetta di capire quale sarà la decisione di Rugani. Di certo una cessione a titolo definitivo del difensore toscano sarebbe un'ottima notizia per la Juventus che si sgraverebbe di un ingaggio importante e in più incasserebbe i soldi del cartellino. Questo consentirebbe al club bianconero di poter fare un altro investimento sul mercato.