La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà decidere anche i rinforzi da effettuare a centrocampo. Se negli altri settori le strategie di mercato sembrano essere definite, diversa è la situazione del centrocampo dopo l'infortunio al menisco di Pogba. Il francese farà terapia conservativa e ritornerà disponibile ad inizio settembre. Dovrà essere gestito anche perché la Juventus in tre mesi disputerà 21 match fra campionato e Champions League prima dell'inizio del mondiale previsto fra ottobre e novembre. Per questo oltre ad un giocatore bravo nell'impostazione di gioco potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento.

A tal riguardo sarà importante la cessione di Arthur Melo prima dell'arrivo di un giocatore come Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per il brasiliano si parla di un trasferimento al Valencia, difficile invece alla Lazio per l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera.

In un recente sondaggio di Calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi bianconeri quale sarebbe l'offerta ideale della Juventus per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Al primo posto è stato votato proprio l'inserimento del brasiliano con l'aggiunta di una somma in soldi, circa 30 milioni di euro.

Tale possibilità è stata votata con il 31%.

L'offerta di 30 milioni di euro più Arthur Melo quella più votata per l'acquisto di Milinkovic-Savic

Con il 29% è stata votato anche l'investimento sul cartellino del centrocampista della Lazio per 60 milioni di euro. Seguono l'offerta 40 milioni di euro più il cartellino di Daniele Rugani con il 20% dei voti, il 12% ha votato anche il mancato acquisto di Sergej Milinkovic, l'8% un'offerta da 20 milioni di euro più il cartellino del centrocampista americano Weston Mckennie.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare quindi due centrocampisti. Dovrebbero arrivare anche altri due rinforzi per il settore avanzato oltre ad un difensore, sempre se dovessero essere cessioni. A tal riguardo i nomi su cui la Juventus starebbe lavorando sono quelli di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Per la difesa invece piace Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Con un'offerta da 15 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.