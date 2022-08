Gli anticipi del martedì sera della quarta giornata di Serie A hanno i successi della Roma (3-0 sul Monza) e Inter (3-1 sulla Cremonese), mentre il Milan è riuscito a rimediare uno 0-0 in casa del Sassuolo.

La quarta giornata di massima serie prosegue con le partite in programma questo mercoledì 31 agosto e con due posticipi di giovedì 1° settembre: su tutte queste partite approfondiamo alcuni possibili pronostici.

I match delle 18:30 di mercoledì 31 agosto

Empoli-Verona: si tratta di una una sfida già delicata per la salvezza, con entrambe le squadre che ferme a un solo punto in classifica e in cerca della prima vittoria in campionato.

Pronostico: Gol ospite o 2

Sampdoria-Lazio: la squadra doriana di questo inizio stagione è stata finora deludente, con in particolare tanta sofferenza in attacco (è ancora quota zero gol dopo tre giornate). La Lazio cerca di proseguire la sua striscia positiva, dopo aver vinto contro l'Inter.

Pronostico: 2 + Over 2,5. Possibile marcatore: Immobile.

Udinese-Fiorentina: si preannuncia una partita equilibrata tra due squadre che hanno dimostrato di essere fra le più in forma del campionato, entrambe hanno mostrato un bel calcio, ci si aspetta una partita divertente e carica di emozioni.

Pronostico: Gol o over 2,5.

I match delle ore 20:45

Juventus-Spezia: la Juve deve cercare di vincere per scongiurare una possibile crisi, come avvenne la scorsa stagione a inizio campionato.

Lo Spezia sogna il colpaccio di provare a vincere a Torino, dopo aver mostrato un bel calcio contro il Sassuolo.

Pronostico: 1. Marcatore: Vlahovic.

Napoli-Lecce: finora la squadra salentina ha giocato belle partite e ha mostrato un bel calcio, capace di mettere in difficoltà anche l’Inter. Il Napoli giocherà in casa, al "Maradona", in un ottimo stato di forma sarà molto difficile da battere e a strappargli punti preziosi per tornare in vetta alla classifica.

Pronostico: 1. Il rischio: Over 4,5.

Le partite di giovedì 1° settembre alle ore 20:45

Atalanta-Torino: entrambe le squadre hanno dimostrato fame di vittoria, ed entrambe sono uscite vittoriose dall'ultima partita, col Torino che è stato addirittura capolista per qualche giorno con 7 punti. Una partita difficile, che sarà certamente ricca di gol.

Pronostico: over 2,5 o 1x.

Bologna-Salernitana: la squadra campana vola sulle ali dell' entusiasmo, dopo aver vinto 4-0 contro la Sampdoria. Il Bologna gioca in casa, in cerca della prima vittoria stagionale e cercherà di dare il meglio spinta dai propri tifosi.

Pronostico: 1+Gol. Il rischio: X o 2. Possibile marcatore: Arnautovic.