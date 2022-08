La Juventus è attesa da giorni di mercato importanti fra cessioni ed acquisti. Saltata la partenza di Adrien Rabiot al Manchester United, potrebbero lasciare Torino Arthur Melo, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Il brasiliano piace all'Arsenal, il secondo potrebbe ritornare in prestito alla Cremonese. Sull'ex Genoa invece c'è l'interesse del Monza, i due giovani potrebbero maturare esperienza nella Serie A così da ritornare nel 2023 a Torino più pronti per giocare titolare. Per quanto riguarda il settore avanzato deve ancora arrivare il sostituto di Alvaro Morata.

A tal riguardo si lavora per Memphis Depay, che a breve dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere un'intesa con la società bianconera. Non è da scartare la possibilità arrivi un altro rinforzo importante, un giocatore che rappresenti il presente e il futuro della Juventus per il quale la società potrebbe spendere una somma importante. Si è parlato molto del possibile arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, ma la Lazio difficilmente lo cederà in questo Calciomercato estivo. Per questo la Juventus potrebbe presentare un'offerta importante alla Roma per Niccolò Zaniolo, valutato circa 47 milioni di euro. Non è un caso che negli ultimi giorni si parli del possibile trasferimento di Marco Asensio alla Roma come eventuale sostituto del centrocampista di 23 anni.

Possibile offerta della Juventus per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe presentare un'offerta per Niccolò Zaniolo. Potrebbe essere il rinforzo di calciomercato estivo clamoroso degli ultimi giorni di mercato, utile ad Allegri non solo per giocare a supporto di Vlahovic o sulle fasce ma anche come vice della punta bianconera come dimostrato nella Roma la scorsa stagione.

La società bianconera potrebbe spendere circa 47 milioni di euro richiesti dalla Roma per il cartellino. Non è un caso che arrivino notizie di mercato in merito ad una possibile offerta della Roma per Marco Asensio, che andrebbe a sostituire proprio Zaniolo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

A proposito di Zaniolo fino a qualche settimana fa si parlava di un'intesa contrattuale fra il giocatore e la Juventus sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare anche l'acquisto di un difensore centrale o di un terzino dopo l'infortunio subito da Bonucci. Il centrale dovrebbe riposare contro la Sampdoria ma ha dimostrato nella scorsa stagione di non garantire molta affidabilità fisica. Allegri potrebbe adattare Danilo in difesa, per questo potrebbe arrivare un terzino sinistro. Piace Emerson Palmieri, che potrebbe giocarsi il posto da titolare con Alex Sandro.