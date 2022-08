Il Crotone ha ripreso la preparazione dopo la pausa di Ferragosto e può contare anche sul suo ultimo acquisto, l'attaccante Marco Tumminello, arrivato a titolo definitivo dall'Atalanta. Nelle ultime ore intanto è arrivata anche una conferma tra le fila rossoblù, quella dell'attaccante Augustus Kargbo. La punta della Sierra Leone, finora al centro delle voci di mercato, rimarrà in Calabria come ribadito dal Direttore Sportivo degli squali, Fabio Massimo Conti. In entrata intanto sarebbe vicino l'acquisto del terzino Riccardo Spaltro dalla Spal.

Crotone, Kargbo confermato

Un elemento sul quale potrà contare il tecnico Franco Lerda anche nel torneo di Serie C 2022-2023 è l'attaccante Augustus Kargbo.

La punta, tra gli elementi più in forma del ritiro estivo, è stata riconfermata nella rosa da parte del Direttore Sportivo Fabio Massimo Conti, il quale ha spiegato: "Kargbo? Smentisco che il ragazzo sia in uscita. Anzi, è al centro del nostro progetto tecnico, puntiamo molto su di lui e non è in discussione: si sta trovando bene sia con il mister che con i compagni nuovi, tra i quali gode di alta considerazione. È una figura molto importante anche all'interno del gruppo, non solo in campo, e ribadisco che non è in uscita".

Tumminello scommessa per l'attacco

Nella mattinata di mercoledì 17 agosto a fare il suo ritorno a Crotone è stato l'attaccante Marco Tumminello. L'attaccante, dopo il prestito alla Reggina dello scorso anno, è ora stato acquisito a titolo definitivo dai calabresi, che lo hanno prelevato dall'Atalanta. Il giocatore ha firmato un contratto - alla presenza del presidente Gianni Vrenna - con scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Per Tumminello si tratta di un ritorno, avendo già vestito la casacca rossoblù nel torneo di Serie A 2017-2018, stagione conclusa però con la retrocessione degli squali in cadetteria. I diversi infortuni degli ultimi anni ne hanno minato il rendimento e ora è pronto a ripartire dalla terza serie.

Crotone, le altre possibili operazioni

In difesa sarebbe prossima alla conclusione la trattativa tra il Crotone e la Spal per il trasferimento in rossoblù del terzino destro Riccardo Spaltro. A centrocampo gli squali sarebbero sulle tracce del centrocampista Daniele Altobelli della Juve Stabia, calciatore sul quale ci sarebbe anche l'interessamento dell'Avellino.

Potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni la cessione del difensore Manuel Nicoletti che piacerebbe al Cosenza.

Gli squali starebbero inoltre provando a sfoltire la rosa mandando a giocare altrove due calciatori con un ingaggio elevato: il terzino Vasile Mogos e del centrocampista Ahmad Benali.