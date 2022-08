Inter e Juventus lavorano per potenziare le rispettive rose in vista della nuova stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri seguirebbero Alvaro Odriozola del Real Madrid e Berat Djimsiti dell'Atalanta. La Roma, inoltre, potrebbe proporre uno scambio che riguarderebbe Marash Kumbulla e Federico Dimarco. I bianconeri, invece, vorrebbero potenziare la corsia sinistra con le prestazioni di José Luis Gayà del Valencia.

Odriozola come erede di Dumfries

L'Inter potrebbe prendere in considerazione Alvaro Odriozola se dovesse partire Denzel Dumfries.

L'olandese piacerebbe al Chelsea e avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. L'ex Fiorentina potrebbe essere il suo erede, visto che Carlo Ancelotti non lo ritiene centrale per il nuovo progetto del Real Madrid. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere ingaggiato tramite un prestito con diritto di riscatto.

Dumfries potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri se non dovesse partire Milan Skriniar. L'Inter lo cederebbe anche perché metterebbe a segno una plusvalenza dopo averlo ingaggiato nella scorsa estate dal Psv Eindhoven per circa 15 milioni di euro più bonus.

Odriozola potrebbe essere una valida alternativa, perché in grado di giocare da esterno a tutta fascia nel centrocampo a cinque che da terzino nella difesa a quattro.

La Roma vorrebbe Dimarco, Inter e Milan su Djimsiti

La Roma, invece, sarebbe sulle tracce di Federico Dimarco e potrebbe proporre uno scambio con Marash Kumbulla. Offerta che non sarebbe gradita dall'Inter che ritiene l'ex Parma utile per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, sia come difensore di sinistra che come esterno a tutta fascia.

Intanto si potrebbe profilare un duello fra Inter e Milan per le prestazioni di Berat Djimsiti dell'Atalanta. Il calciatore piacerebbe per la sua duttilità in difesa e sarebbe molto utile alle due squadre che hanno perso rispettivamente Ranocchia e Romagnoli. L'albanese avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2023.

Gattuso potrebbe favorire uno scambio con la Juventus

La Juventus vorrebbe rinforzare la corsia sinistra, dove Alex Sandro non darebbe garanzie a Massimiliano Allegri. Il nuovo nome sarebbe quello di Josè Luis Gayà del Valencia. Il calciatore potrebbe rinnovare il contratto con la squadra che milita in Liga per poi essere girato ai bianconeri attraverso uno scambio alla pari che coinvolgerebbe Arthur. Il centrocampista, fuori dai meccanismi bianconeri, interesserebbe a Gennaro Gattuso, che lo vorrebbe come playmaker nel suo 4-3-3.