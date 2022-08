La Juventus nelle ultime settimane ha dovuto fronteggiare diversi problemi dal punto di vista degli infortuni. Il problema al menisco di Pogba, quello alla spalla di McKennie hanno sicuramente suscitato disappunto fra i tifosi bianconeri. Le ultime notizie che arrivano da Torino però parlano di un francese che prosegue molto bene il recupero a tal punto che la terapia conservativa decisa per il ginocchio si sta rivelando molto utile. L'americano invece ha già lavorato con i suoi compagni e potrebbe essere già in panchina contro il Sassuolo o eventualmente nel match contro la Sampdoria.

Arrivano notizie piacevoli anche per quanto riguarda il recupero di Federico Chiesa. Il centrocampista a gennaio subì la lesione del legamento del ginocchio. Dopo l'intervento il giocatore ha lavorato per la riabilitazione. Si era parlato di un suo possibile ritorno dopo la pausa mondiale, secondo le ultime notizie potrebbe rientrare fra fine settembre ed inizio ottobre. Questo significa che potrebbe giocare qualche minuto contro il Bologna o eventualmente contro il Milan. Di certo parliamo di un giocatore molto importante per la Juventus, la cui assenza è pesata nella seconda parte della scorsa stagione in campionato ed in Champions League.

Il giocatore Chiesa potrebbe recuperare per i match contro il Bologna o il Milan

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa il recupero di Chiesa prosegue in maniera ideale a tal punto che il centrocampista potrebbe rientrare prima del previsto. Si era parlato di un Chiesa disponibile dopo la pausa mondiale ovvero a gennaio.

Alla fine possibile una sua convocazione per il match contro il Bologna a fine settembre o eventualmente contro il Milan ad inizio ottobre. Di certo la Juventus sta cercando di garantire ad Allegri valide alternative nel settore avanzato e potrebbero arrivare due giocatori nel settore avanzato soprattutto se dovesse partire Moise Kean.

Per la punta si parla di una possibile cessione in prestito al Nizza. Per quanto riguarda gli acquisti si valuta l'arrivo di Memphis Depay, a questo potrebbe aggiungersi un altro giocatore nel caso in cui fosse confermata la partenza di Kean.

I match disputati da Chiesa con la Juventus

La Juventus ha acquistato Federico Chiesa dalla Fiorentina nell'estate 2020 in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 60 milioni di euro. In due stagioni nella società bianconera, l'ultima condizionata dall'infortunio al ginocchio, ha disputato 61 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League segnando 18 gol e fornendo 14 assist decisivi ai suoi compagni. Con il suo recupero Allegri potrebbe schierarlo nel 4-3-3 ma eventualmente anche trequartista nel 4-2-3-1 o nel 3-5-2 come centrocampista.