In queste ore si moltiplicano le indiscrezioni di Calciomercato. Il Manchester United, per arrivare ad Adrien Rabiot, avrebbe proposto alla Juventus in cambio il profilo di Cristiano Ronaldo, incassando però il rifiuto dei bianconeri. Nel frattempo, il Tottenham si starebbe interessando a Memphis Depay, olandese in uscita dal Barcellona e che piacerebbe anche alla Juve.

Juventus, Cristiano Ronaldo sarebbe stato proposto dal Manchester United nell'affare per Rabiot

La Juventus e il Manchester United starebbero trattando ormai da giorni per il profilo di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese piacerebbe al nuovo tecnico dei "Red Devils" Ten Hag. L'operazione tra le due società si starebbe dunque strutturando e secondo indiscrezioni odierne, la compagine britannica, per arrivare a Rabiot, avrebbe offerto ai bianconeri Cristiano Ronaldo come contropartita.

A parlarne è stato il giornalista sportivo della Rai Paolo Paganini, che tramite il proprio profilo Twitter ha scritto: "Buongiorno. Mi ha chiamato ieri sera tardi un amico/collega che segue il Manchester United. I dirigenti inglesi, che stanno trattando Rabiot, hanno proposto Cristiano Ronaldo. La Juventus ha detto no, ma continua a ricevere molte telefonate da Mendes".

Calciomercato Juventus, su Depay si starebbe inserendo anche il Tottenham di Conte

La Juventus, dopo aver praticamente concluso l'affare per Filip Kostic, che dovrebbe arrivare a Torino nella giornata di questo giovedì, starebbe cercando un attaccante che possa agire a fianco di Dusan Vlahovic o che possa sostituirlo per farlo rifiatare.

Il nome accostato in questi ultimi giorni ai bianconeri, sarebbe quello di Memphis Depay, centravanti olandese capace di svariare su tutti i fronti del reparto offensivo. Il classe '94, dato in uscita dal Barcellona, non piacerebbe solamente a Cherubini ma anche al Tottenham, che si potrebbe inserire nella trattativa. Da quanto appreso, il direttore sportivo degli "Spurs" Fabio Paratici, avrebbe dunque intavolato i primi contatti con la compagine spagnola, nel tentativo di sorpassare la Juventus.

D'altronde, per i bianconeri, quello di Depay non sarebbe un affare facile da concludere, sia per il costo del cartellino posto dai catalani, circa 30 milioni di euro, sia per le alte richieste di ingaggio fatte dal giocatore stesso, che vorrebbe percepire uno stipendio da 7 milioni di euro netti. Secondo alcune fonti comunque non è escluso che l'olandese possa rescindere il proprio contratto coi blaugrana, ritrovandosi così libero a parametro zero.