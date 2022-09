La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel 2022. Fra gennaio e il calciomercato estivo sono stati tanti gli investimenti attutiti anche dalle cessioni importanti come quelle di Kulusevski e Bentancur al Tottenham o di Denis Zakaria al Chelsea e di Arthur Melo al Liverpool. Proprio lo svizzero è arrivato nel recente mercato di gennaio dal Borussia Monchengladbach per circa 8 milioni di euro e ceduto qualche mese dopo al Chelsea in prestito con diritto di riscatto per un totale di 38 milioni di di euro. A gennaio è arrivato Dusan Vlahovic, la punta ex Fiorentina è stato acquistato per circa 75 milioni di euro, un investimento pesante giustificato dalla qualità del giocatore, che è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo.

Vlahovic è diventato un riferimento della Juventus, basti pensare che in questo inizio di stagione in campionato ha segnato 4 gol in altrettanti match. In Champions League invece non ha inciso come ci si aspettava ma sicuramente si tratta di un giocatore che può dare un contributo evidente alla stagione della Juventus sia in Champions League che in campionato.

Del giocatore bianconero ha voluto parlare il suo ex presidente Rocco Commisso, il proprietario della Fiorentina ha dichiarato che la sua cessione è stata decisiva per il bilancio societario e ha permesso ai toscani di essere in regola con il Fair Play Finanziario.

Rocco Commisso ha parlato della cessione di Vlahovic alla Juventus

'Ho visto tutti i nomi dei giocatori che si sono svincolati, hanno portato zero euro.

Rocco invece ha venduto Vlahovic per 75 milioni. La verità è che se non vendevamo Vlahovic eravamo rovinati'. Queste le dichiarazioni di Commisso, il presidente della Fiorentina ha aggiunto: 'La cessione di Vlahovic per 75 milioni di euro è come se la Juventus vendesse un giocatore per 300 milioni di euro'. L'imprenditore ha spiegato che la partenza di Vlahovic ha permesso alla Fiorentina di essere in regola con il Fair Play Finanziario.

Evidente il riferimento alle sanzioni della Uefa nei confronti di Milan, Inter, Juventus e Roma per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario. Commisso ha poi aggiunto: 'I giocatori sono comprati per essere poi venduti, è questo il nuovo sistema'. Il presidente della Fiorentina ha poi portato l'esempio dell'Atalanta, sottolineando come ci abbia impiegato del tempo prima di diventare una società competitiva in Italia ed in Europa.

Il mercato della Fiorentina

La Fiorentina potrebbe perdere a parametro zero Igor a fine stagione. Il brasiliano è in scadenza di contratto e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società toscana. Fra le società che potrebbero decidere di ingaggiarlo ci sarebbe anche la Juventus, che vorrebbe un centrale di piede sinistro da far giocare insieme ai vari Bonucci, Bremer e Gatti.