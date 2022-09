La Juventus, nel match contro la Salernitana, è riuscita a rimontare due gol di svantaggio. I bianconeri hanno riacciuffato il 2-2 e la squadra di Massimiliano Allegri era addirittura riuscita a passare in vantaggio. Ma il gol di Arek Milik è stato annullato da Marcenaro su suggerimento del Var. La rete della Juventus sarebbe stata annullata per un presunto fuorigioco di Leonardo Bonucci. Alcune immagini mostrate in diverse trasmissioni televisive lascerebbero dubbi in quanto nel tracciare la linea non sarebbe stato tenuto conto della posizione di Candreva che tiene in gioco il capitano juventino.

Molti addetti ai lavori hanno sottolineato inoltre che anche senza la presenza di Candreva il fuorigioco di Bonucci sarebbe da ritenersi inifluente poiché non ostacolava la visuale per portiere. Questo episodio ha avuto grande risalto anche all'estero e in particolare in Spagna dove Marca ha definito uno "Scandalo" quanto accaduto.

Anche all'estero di parla di Juventus - Salernitana

L'episodio ha ovviamente scatenato diverse polemiche in Italia, ma anche all'estero se ne sta moltissimo parlando. Tra i primi a parlarne è stato Marca e il quotidiano spagnolo non ha usato mezzi termini definendo "Scandalo" quanto accaduto a Torino. Anche in Francia e in particolare FootMercato ha dato risalto al fatto che Arek Milik sia stato espulso per avere tolto la maglia dopo un gol non convalidato.

Dunque, all'estero hanno avuto modo di analizzare dettaglio quanto accaduto in Juventus - Salernitana. In Germania se n'è occupata la Bild con toni molto diversi dagli altri quotidiani. Limitandosi a riportare quanto accaduto e scrivendo: "Minuti di recupero pazzeschi a Torino. Rigore, gol annullato e quattro espulsioni".

Anche Ryanair si esprime in merito alla questione Var

Gli strascichi della partita tra Juve e Salernitana sono arrivati ovunque. I tifosi bianconeri sui social sono scatenati e soprattutto non si spiegano come mai l'Aia non sia intervenuta per spiegare il perché di quanto accaduto. Ma anche la nota compagnia aerea Ryanair, con una battuta, ha voluto esprimersi in merito a quanto accaduto Juventus - Salernitana: "I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR", ha scritto la compagnia aerea.

Adesso, però, la Juventus dovrà lasciarsi alle spalle quanto accaduto contro la Salernitana per pensare solo alla sfida di mercoledì 14 settembre contro il Benfica.

La precisazione dell'Aia

Con una nota arrivata nel pomeriggio del 12 settembre l'Aia ha spiegato quanto accaduto scrivendo che non era disponibile la camera del Var definita Tattica ovvero quella che avrebbe fatto chiarezza sulla posizione di Candreva rendendo regolare il gol di Bonucci.

"L'organo tecnico della Can ha chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti al Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con questo precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio occorso"