La Juventus è riuscita a vincere un match importante contro lo Spezia nella quarta giornata di campionato. Un successo che garantisce tre punti, molto utili per la classifica, anche se il gioco evidenziato dai bianconeri non è stato ideale. Dopo il gol di Vlahovic su punizione la Juventus ha assunto un atteggiamento prudente, a tal punto che i liguri hanno gestito il pallone creando diversi problemi alla difesa bianconera. Nel secondo tempo il match non è cambiato ma è arrivato il gol di Milik che ha portato i bianconeri sul 2 a 0. Del gioco della Juventus aveva parlato anche Antonio Cassano a Bobo Tv, il noto opinionista non è stato come al solito tenero nei confronti di Massimiliano Allegri, sottolineando come al tecnico della Juventus non piace giocare a calcio.

Secondo Cassano la squadra bianconera è senza idee ed è guidata dall'entusiasmo. Evidente che la difficoltà di Vlahovic che non ha toccato palloni a causa del gioco discutibile della Juventus, a detta di Cassano. L'opinionista a Bobo Tv ha criticato anche la prestazione della Roma, sottolineando come anche José Mourinho sia un giocatore a cui sembra non piaccia giocare a calcio. Per Cassano sono allenatori che non sono interessati a far giocare bene le proprie squadre ma solo a vincere.

Antonio Cassano ha criticato il gioco di Mourinho e Allegri

"Penso che a Mourinho e ad Allegri non piaccia giocare a calcio, per loro contano i risultati. Nel primo tempo la Juve poteva fare 2/3 gol, ma la Juve senza idee, senza niente, ha spinto grazie all’entusiasmo e alla foga".

Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano, l'opinionista a Bobo Tv non è stato dolce con i due tecnici di Juventus e Roma, parlando in particolar modo del 1 a 1 fra le due squadre nel match della terza giornata di campionato. Cassano ha voluto sottolineare soprattutto le problematiche di Vlahovic, che continua ad essere un giocatore che non riesce a gestire tanti palloni durante il match perché non è servito adeguatamente dai suoi compagni di squadra.

Le parole di Cassano trovano riscontro anche nel 2 a 0 con cui la Juventus è riuscita a vincere contro lo Spezia nella quarta giornata di campionato. Prestazione non ideale dei bianconeri contro i liguri, con Vlahovic ha segnato un altro gol di punizione dopo quella realizzata contro la Roma.

La classifica di campionato dopo quattro giornate di campionato

L'ex giocatore Antonio Cassano ha criticato la prestazione di Juventus e Roma, anche se la squadra di Mourinho è attualmente prima in classifica in campionato. 10 punti per la Roma, seguita da Inter e Napoli a 9 punti, al quarto posto invece troviamo la Juventus, il Milan e Lazio. Sarà un mese di settembre importante in cui potrebbe delinearsi la classifica del campionato e le squadre che potranno lottare per i primi posti.