La Juventus è stata molto attiva durante il Calciomercato estivo. La società ha messo a segno diverse operazioni in entrata, basti pensare a Pogba e Di Maria a parametro zero, ma anche a Kostic, Milik, Bremer e Leandro Paredes. Quest'ultimo si è presentato all'Allianz Stadium di Torino durante il match di campionato contro lo Spezia per poi salutare i tifosi nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo.

Nonostante l'arrivo di Paredes, la Juventus potrebbe comunque decidere di completare ulteriormente il centrocampo soprattutto per la stagione 2023-2024, e in particolar modo se dovesse presentarsi qualche allettante opportunità di mercato.

Tra queste potrebbe esserci N'Golo Kanté.

Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare con il Chelsea. Qualora si dovesse liberare a parametro zero, fra le società interessate al 31enne transalpino ci sarebbero la Juventus, l'Inter e il Paris Saint-Germain.

Kanté potrebbe diventare un obiettivo della Juventus per il 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe muoversi per Kanté durante per la stagione 2023-2024. Il contratto tra il giocatore francese e il Chelsea scadrà il 30 giugno 2023 e per adesso pare che non ci sia intesa per arrivare ad un nuovo accordo.

Il mediano transalpino guadagna circa 10 milioni di euro all'anno.

I diversi infortuni occorsi a Kanté in queste ultime stagioni starebbero frenando l'interesse del Chelsea per un eventuale prolungamento del vincolo contrattuale. E così, se davvero le parti non dovessero trovare un'intesa, in Italia potrebbero muoversi Juventus e Inter, mentre in Francia ci sarebbe il Paris Saint-Germain.

La Juventus difficilmente potrebbe offrire a Kanté lo stesso stipendio che gli garantisce il Chelsea.

Il club bianconero potrebbe proporgli circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus, più o meno quanto guadagna attualmente Pogba a Torino.

Rabiot e Alex Sandro potrebbero svincolarsi nel 2023

La Juventus potrebbe svincolare diversi calciatori nel 2023. Tra coloro che sono in scadenza di contratto al 30 giugno risultano soprattutto Alex Sandro e Adrien Rabiot, due tra i giocatori che guadagnano di più nella rosa della squadra torinese.

La soluzione per entrambi potrebbe essere la stessa di quella adottata per Aaron Ramsey. Questi, infatti, ha rescisso in anticipo il contratto con la Juventus (scadenza 30 giugno 2023) per poi accasarsi a parametro zero al Nizza, nella Ligue 1 francese.