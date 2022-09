La Juventus è attesa da un mese di settembre impegnativo fra Champions League e campionato italiano. Di certo Allegri si ritroverà con un rinforzo importante a centrocampo, annunciato l'acquisto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. il centrocampista argentino è arrivato in prestito con riscatto a circa 23 milioni di euro. E' stato salutato dall'Allianz Stadium di Torino fra primo e secondo tempo di Juventus e Spezia, un rinforzo importante che potrebbe garantire miglioramenti evidenti nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

A giugno 2023 sarà il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della Juventus e non sono da scartare altri importanti investimenti da parte della società bianconera. Il mercato portato avanti in questo Calciomercato estivo è stato davvero interessante, anche in considerazione del fatto che sono arrivati due giocatori importanti a parametro zero come Paul Pogba e Angel Di Maria. E anche nel 2023 potrebbero esserci altri rinforzi senza prezzo di cartellino. Si parla molto del possibile arrivo di N'Golo Kanté, nelle ultime ore la società bianconera starebbe valutando anche un altro giocatore che potrebbe lasciare la società attualmente proprietaria del cartellino a parametro zero. Parliamo odi Marco Asensio, centrocampista spagnolo che ha deciso di rimanere al Real Madrid ma è considerato una riserva da Carlo Ancelotti.

Per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale e magari gradire il trasferimento nella società bianconera.

Il giocatore Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Marco Asensio a parametro zero per il 2023. Il centrocampista spagnolo va in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società spagnola.

Sarebbe un rinforzo importante per la Juventus perché garantirebbe qualità al settore avanzato. Asensio può giocare sulle trequarti, soprattutto sulle fasce, o eventualmente come punta nel 4-3-3. Potrebbe andare ad integrare i vari Kostic e Di Maria, anche se l'argentino va in scadenza di contratto a giugno 2023, proprio come Juan Cuadrado.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera presenti un'offerta al Real Madrid già a gennaio, anticipando le società interessate al giocatore. Fra queste ci sarebbe anche il Milan.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha effettuato delle cessioni importanti negli ultimi giorni di mercato. Non è partito Adrien Rabiot, che non ha accettato l'offerta del Manchester United, si sono trasferiti in prestito invece sia Arthur Melo che Nicolò Rovella, entrambi in prestito. Il brasiliano al Liverpool, l'italiano al Monza, partita nella maniera non ideale nel campionato italiano.