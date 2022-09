L'operazione in uscita più importante sul piano economico effettuata dalla Juventus nel recente Calciomercato estivo è stata la cessione del difensore Matthijs de Ligt al Bayern Monaco per circa 78 milioni di euro. La partenza dell'olandese - sostituito in bianconero con l'acquisto di Bremer - ha suscitato un certo clamore mediatico, anche per alcune dichiarazioni del giocatore una volta trasferitosi al Bayern Monaco, con alcune frecciatine indirette al calcio italiano e al gioco della Juventus.

Di recente il difensore è ritornato in Italia insieme alla sua nuova squadra per giocare la prima giornata del girone di Champions League.

La gara fra Inter e Bayern Monaco è finita 0-2, con due gol segnati da Sané. Dopo la partita de Ligt è stato intervistato e ha parlato anche della differenza fra calcio italiano e quello tedesco. Secondo de Ligt il primo è molto più tattico e fatto di schemi e meno intenso rispetto a quello tedesco: a quanto pare il lavoro tecnico svolto per tre anni in Italia non gli ha permesso di adattarsi subito al Bayern Monaco. Anche se ormai pare essere diventato un titolare nella formazione di Nagelsmann, che in queste ultime settimane spesso lo preferisce al francese Dayot Upamecano, come partner difesa da affiancare a Lucas Hernandez.

Matthijs de Ligt ha parlato delle differenze fra calcio italiano e tedesco

'Il campionato italiano e quello tedesco sono entrambi duri, ma sono diversi. In Italia fai più tattica e schemi, c’è meno intensità soprattutto negli sprint', sono queste le dichiarazioni di Matthijs de Ligt nel post match di Inter-Bayern Monaco, vinto 0-2 dai tedeschi grazie a due gol di Sanè.

L'ex bianconero ha inoltre aggiunto: 'All’inizio ho avuto difficoltà con il lavoro sull’intensità da fare in campo. Adesso sono in una buona condizione per farlo'. Parole importanti, che confermano come de Ligt abbia avuto alcune problematiche nell'abituarsi al calcio italiano rispetto a quando giocava nell'Ajax, mentre invece il campionato tedesco si avvicina maggiormente a quello olandese.

Il giocatore ha parlato anche della vittoria in Champions League della sua squadra contro l'Inter, sottolineando: 'Abbiamo fatto un'ottima gara, non perfetta ovviamente, ma abbiamo fatto un ottimo gioco. L'Inter ha giocato bene con tanta intensità, soprattutto è stato difficile il primo tempo per noi. Alla fine abbiamo fatto molto bene'.