La Juventus anche nel 2023 potrebbe attingere in maniera decisa al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Si va dalla difesa, piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte così come nel ruolo di terzino sinistro Alejandro Grimaldo del Benfica. Per il centrocampo si valutano cinque giocatori, quattro che giocano nel campionato inglese ed uno in quello francese. Ci riferiamo a N'Golo Kanté del Chelsea, Ilkay Gundogan del Manchester City, Youri Tielemans del Leicester e Douglas Luiz dell'Aston Villa.

Si valutano rinforzi anche per il settore avanzato, fra quelli graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Marco Asensio, da diverse stagioni seguito dalla Juventus ma che ha sempre avuto una valutazione di mercato importante. Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare il suo arrivo a Torino a prezzo vantaggioso. Si parla di un prezzo di mercato attuale di circa 30 milioni di euro, che potrebbe diminuire a gennaio. Secondo le ultime notizie di mercato il Real Madrid avrebbe offerto il cartellino del centrocampista spagnolo a diverse società, fra queste anche alla Juventus.

Il giocatore Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid nel recente Calciomercato estivo avrebbe offerto il cartellino di Marco Asensio a diverse società.

Fra queste anche alla Juventus, che da tempo segue il centrocampista spagnolo. Potrebbe essere un rinforzo molto importante per il 2023, magari in sostituzione di diversi giocatori che potrebbero lasciare a Torino. Ce ne sono diversi che vanno in scadenza di contratto a giugno, su tutti Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Soprattutto se dovesse partire il colombiano l'arrivo dello spagnolo sarebbe utile perché darebbe un'alternativa di qualità al settore avanzato. Con l'arrivo di Ancelotti il giocatore è diventato una riserva nel Real Madrid. Un'eventuale partenza gli darebbe la possibilità di andare a giocare titolare in una società che lotta per vincere.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche ai giocatori in scadenza di contratto a giugno 2024. Potrebbe partire Szczesny a giugno, considerando che il portiere piace al Chelsea. gli altri in scadenza nel 2024 sono Bonucci, che dovrebbe finire la carriera professionale nella società bianconera, e Danilo. Il brasiliano potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera per un'altra stagione.