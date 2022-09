L'Inter si prepara alla partita di esordio in Champions League contro il Bayern Monaco di questo mercoledì 7 settembre. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta maturata nel derby in campionato e il match contro i tedeschi è già un primo esame per mister Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurri, intanto, guarda anche al mercato per il futuro e avrebbe individuato in Mahmoud Dahoud un rinforzo per il centrocampo. Sfuma intanto per i meneghini la possibile pista Axel Zagadou, che sarebbe molto vicino al trasferimento in Liga, nel Siviglia.

Il primo esame per Inzaghi

Simone Inzaghi è chiamato alla vittoria o comunque a una prestazione convincente nella gara di Champions contro il Bayern Monaco. La società starebbe infatti monitorando la situazione, perchè ha gradito la partenza che la squadra ha avuto in campionato. I nerazzurri hanno infatti ottenuto già due sconfitte in cinque gare.

Il modo in cui è terminato il derby contro il Milan (con la sconfitta per 3-2) avrebbe deluso la dirigenza nerazzurra, che non ha gradito soprattutto la gestione dei cambi e l'approccio mentale. Per questo il match contro i tedeschi è già un primo esame stagionale per mister Inzaghi.

Dal Borussia Dortmund potrebbe arrivare il rinforzo per il centrocampo dei nerazzurri

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero già iniziando anche per il mercato in vista della prossima stagione. Il nuovo nome sarebbe quello di Mahmoud Dahoud del Borussia Dortmund. Il calciatore classe '96 potrebbe essere un'ottima occasione, soprattutto se dovesse partire Roberto Gagliardini.

Entrambi hanno una valutazione di circa 15 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2023.

L'ex Atalanta potrebbe essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero e sulle sue tracce ci sarebbero il Monza di Silvio Berlusconi e il Monaco.

Zagadou molto vicino al tesseramento con il Siviglia

Intanto lo svincolato Dan-Axel Zagadou pare essere molto vicino al trasferimento al Siviglia.

Il difensore francese classe '99, attualmente svincolato, sarebbe stato sondato dall'Inter prima che si concretizzasse l'arrivo di Francesco Acerbi alla Pinetina. Lo svizzero si è svincolato dopo che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund. I nerazzurri hanno deciso di abbandonare la pista soprattutto per i troppi problemi fisici che hanno tenuto il ventitreenne molto spesso lontano dal rettangolo di gioco.