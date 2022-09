Allo stadio Meazza di Milano mercoledì 7 settembre alle ore 21 si gioca il match valido per la prima giornata del gruppo C di Champions League tra Inter e Bayern Monaco.

Il girone si preannuncia molto combattuto e che vede anche la presenza di Barcellona e Viktoria Plzen. Proprio per questo motivo entrambe ci tengono a partire bene, per mettere la strada in discesa. I bavaresi, tra l'altro, sono tra le candidati principali ad arrivare fino in fondo alla massima competizione europea. Mentre i nerazzurri, invece, vogliono migliorare il risultato dello scorso anno, quando sono arrivati agli ottavi di finale di Champions League.

Le ultime su Inter-Bayern Monaco

L'Inter cercherà di concentrarsi totalmente su questo impegno di Champions League, anche se non sarà semplice. Tante, infatti, sono le critiche che stanno piovendo sulla compagine nerazzurra dopo la brutta sconfitta subita nel derby di Milano contro il Milan per 3-2. Un ko che ha portato anche al sorpasso dei rossoneri ai danni dei cugini. A preoccupare è stato soprattutto il gioco, visto che la squadra di Simone Inzaghi ha cominciato a rendersi pericolosa solo dopo il gol del 3-1 di Rafael Leao. Tra l'altro, il sorteggio di Champions non è stato benevolo dato che, oltre al Bayern Monaco, nel girone c'è anche il Barcellona. L'obiettivo, nonostante ciò, è passare almeno la fase a gironi e qualificarsi agli ottavi di finale.

Un risultato positivo, dunque, potrebbe restituire fiducia all'intero ambiente.

Il Bayern Monaco è tra le favorite ad arrivare fino in fondo a questa competizione. Bavaresi che hanno fatto alcuni cambi importanti sul mercato. In entrata sono arrivati elementi di spessore come Sadio Mané e De Ligt, mentre in uscita è andato via Robert Lewandowski, ceduto proprio al Barcellona.

La squadra di Nagelsmann sembra che ancora non abbia carburato a pieno visto che in Bundesliga ha raccolto 11 punti in cinque partite, frutto di tre vittorie e due pareggi, a meno uno dalla vetta. Nell'ultimo turno è arrivato il pari per 1-1 in casa dell'Union Berlino.

Le scelte tecniche

Solito 3-5-2 per Simone Inzaghi. Novità importante sulla fascia sinistra, con il possibile impiego di Gosens, mentre a destro ci sarà Dumfries.

In attacco il partner di Lautaro Martinez sarà Edin Dzeko. In difesa occhio alla possibile esclusione a sorpresa di De Vrij, autore di una prestazione negativa con il Milan, al suo posto spazio a D'Ambrosio.

Il tecnico del Bayern Monaco, Nagelsmann scenderà in campo con il solito 4-2-3-1. Al centro della difesa ci sarà l'ex Juventus, De Ligt, mentre a guidare l'attacco spazio all'ex Liverpool, Mané. Sulla trequarti saranno liberi di agire Coman, Musiala e Sané. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Kimmich e Sabitzer.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané.