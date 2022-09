La Juventus ha iniziato la stagione in maniera discutibile non tanto nei risultati quanto nel gioco. In Serie A la squadra bianconera è settima a 9 punti, 4 in meno dell'Atalanta prima in classifica. Nonostante le problematiche nel gioco i bianconeri sono vicini alla vetta della classifica con risultati migliori rispetto alla scorsa stagione. Sorprendono però le prestazioni contro la Sampdoria e contro la Fiorentina, per il modo in cui la squadra ha subito passivamente. Tante critiche sono arrivate a Massimiliano Allegri, che non è riuscito a dare al momento un'impostazione di gioco efficace che permetta alla Juventus di imporsi sulle avversarie.

Tanti addetti ai lavori hanno parlato del lavoro del toscano, criticando la sua gestione dopo cinque giornate di campionato. A parlare di Massimiliano Allegri è stato anche Beppe Bergomi, che ha sottolineato come non sa che dire sulla Juventus e che non riesce a definire il lavoro di Massimiliano Allegri. L'ex Inter ha dichiarato che si deve giocare meglio ma è anche giusto dire che la scorsa stagione la Juventus se avesse sconfitto l'Inter in campionato si sarebbe portata a -3. Sarebbe quindi rientrata in lotta per il titolo com lo è stata la squadra milanese fino a giugno.

Giuseppe Bergomi ha parlato della Juventus di Allegri

'Non so più cosa dire sulla Juve. Da quanto continuiamo a dire che non gioca bene?

Il problema sussiste sempre quando arriva Allegri'. Queste le dichiarazioni di Beppe Bergomi in riferimento alla Juventus e al lavoro portato avanti da Massimiliano Allegri. Il commentatore sportivo ha aggiunto: 'Se penso che a un certo punto lo scorso anno era a -16, mentre se avesse battuto l’Inter sarebbe andata a -3, dove sta la verità?'.

Parole che confermano come sia difficile giudicare il lavoro di Allegri, anche se è evidente che la Juventus dovrebbe migliorare il gioco, soprattutto perché sono i tifosi a volerlo. Di certo le critiche arrivate sul toscano sono state tante, soprattutto da parte dei tifosi. Su Twitter ad esempio è spopolato dopo il pareggio deludente della Juventus contro la Fiorentina l'hahstag #AllegriOut.

In tanti chiedono come tecnico Zinedine Zidane, anche se il francese dovrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale francese nel caso di addio da parte di Didier Deschamps dopo il mondiale.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di migliorare la rosa bianconera anche durante il mercato di gennaio. Potrebbero arrivare un difensore centrale ed eventualmente un terzino sinistro. Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.