L'Inter programma il mercato del futuro e studia i contratti in scadenza di molti calciatori come ad esempio Samir Handanovic, Roberto Gagliardini, Matteo Darmian, Danilo D'Ambrosio, Enrique Dalbert ma potrebbe rinnovare quelli di Stefan De Vrij e Milan Skriniar. A gennaio potrebbe inscenarsi un duello di mercato con la Juventus per Borna Sosa dello Stoccarda mentre Juan Mata a zero potrebbe essere un'idea per Simone Inzaghi e la Roma.

Derby d'Italia per Borna Sosa

Il club presieduto dagli Zhang potrebbe riprendere i contatti con Borna Sosa dello Stoccarda.

Il calciatore sarebbe stato il primo obietto se i nerazzurri avessero ceduto Robin Gosens al Bayer Leverkusen. Sosa, nel mercato invernale, potrebbe finire nel mirino della Juventus. I bianconeri potrebbero anticipare la concorrenza mettendo sul piatto circa 25-27 milioni di euro mentre i milanesi, nella scorsa sessione, non sarebbero andati oltre il prestito con diritto di riscatto.La Juventus seguirebbe dei terzini per trovare un erede ad Alex Sandro che potrebbe lasciare la Continassa nel prossimo anno.

Un fantasista per la trequarti nerazzurra

L'Inter potrebbe pensare alla suggestione Juan Mata. Il fantasista si è svincolato dal Manchester United e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra.

La sua qualità potrebbe essere molto congeniale ai meccanismi tattici di Simone Inzaghi anche se la Roma sarebbe un club interessato all'ex Chelsea che potrebbe terminare la carriera in MLS. Mata, al momento, non sarebbe nei piani dei nerazzurri che hanno chiuso il mercato con l'arrivo di Francesco Acerbi, ma potrebbe rientrarci come possibile rinforzo a gennaio.

Società a lavoro per i contratti in scadenza

L'Inter è chiamata a rivedere i contratto in scadenza nel 2023. La necessità sarebbe quella di offrire un rinnovo a Milan Skriniar e Stefan De Vrij, titolari nella difesa a tre del tecnico ex Lazio. A fine stagione non dovrebbero trovare conferma Dalbert (fuori per infortunio) il portiere Cordaz, Roberto Gagliardini e Dzeko.

Il centrocampista sarebbe stato sondato nelle settimane scorse dal Monza, mentre l'attaccante avrebbe avuto richieste dalla Premier e dalla Juventus prima che arrivasse Arkadiusz Milik. Valutazioni in corso per Danilo D'Ambrosio e Matteo Darmian, ai quali potrebbe essere offerto un rinnovo a cifre molto più contenute rispetto a quelle attuali. Il nodo da sciogliere è relativo a Samir Handanovic. Attualmente, lo sloveno è il titolare della formazione ma potrebbe lasciare il posto, nella prossima stagione, ad Andrè Onana. La società preferirebbe trovare una soluzione per lo sloveno strada facendo.