Dalla Francia alcune indiscrezioni di mercato vorrebbero il PSG pronto a lanciare un ultimo assalto a Milan Skriniar, difensore slovacco dell'Inter.

Inter, il PSG potrebbe tentare un affondo last minute per Milan Skriniar

Milan Skriniar è stato sotto la lente di ingrandimento del Calciomercato per diverse settimane, con il PSG che avrebbe tentato di strapparlo dall'Inter per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Tale somma sarebbe stata sempre rinviata al mittente da Giuseppe Marotta, che di milioni per lasciare andare il difensore, che avrebbe chiesti 70.

La trattativa fra le parti dunque, si sarebbe spenta, con il presidente dell'Inter Zhang, che nel scorsa settimana avrebbe tolto dal mercato Skriniar.

Tuttavia il tecnico dei parigini, Cristophe Galtier nell'ultima conferenza stampa del PSG andata in scena meno di 24 ore fa, aveva detto dello slovacco quanto segue: "Non posso dirvi che è finita con lui. Lo abbiamo seguito per molto tempo e la trattativa con l’Inter è stata difficile. Ma mancano ancora 48 ore alla chiusura del mercato".

Ad avallare questa teoria, ci ha pensato oggi il quotidiano francese l'Equipe, che ha fatto sapere come filtri ottimismo tra le mura del club parigino per un nuovo e forse decisivo affondo nei confronti del centrale nerazzurro.

In particolare le partenze di alcuni giocatori, vedi Leandro Paredes in orbita Juventus e Julian Draxler, che dovrebbe raggiungere nelle prossime ore il Benfica, darebbe la forza economica alla compagine transalpina di accelerare per Skriniar, anche se le cifre dell'eventuale operazione ancora non sono state svelate.

Calciomercato Inter, Acerbi per la difesa se partisse Skriniar

L'Inter, che starebbe già cercando un difensore dopo la partenza di Andrea Ranocchia andato al Monza, con l'eventuale trasferimento last minute di Skriniar al PSG, dovrebbe acquisire almeno un paio di difensori. Situazione obiettivamente difficile nel giro delle 24 ore che mancano alla fine del mercato.

Uno dei nomi accostati ai nerazzurri sarebbe quello di Francesco Acerbi della Lazio. Il calciatore biancoceleste - secondo alcune indiscrezioni - avrebbe già trovato un accordo di massima con la dirigenza della compagine milanese, tuttavia lo stesso presidente Zhang, per non aumentare il monte ingaggi della squadra, sarebbe intervenuto in prima persona per bloccare la trattativa. Qualora però, la cessione di Skriniar andasse davvero in porto, a quel punto all'Inter non mancherebbe la liquidità per chiudere la trattativa con lo stopper biancoceleste e poi lanciare l'assalto a un altro difensore.