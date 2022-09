La Juventus è reduce da dei giorni molto impegnativi dal punto di vista emotivo: il pareggio contro la Salernitana ha pesato molto per il modo in cui è arrivato, in particolare per l'annullamento del gol di Milik in pieno recupero. Come dimostrano più immagini il fuorigioco di Bonucci non sussisteva e, per questo, avrebbe dovuto essere convalidato.

Rimane quindi un argomento molto dibattuto fra addetti ai lavori e tifosi il match Juventus - Salernitana. L'episodio del gol annullato a Milik per presunto fuorigioco di Bonucci ha avuto un clamore mediatico importante, al punto che diversi giornali sportivi hanno sottolineato l'errore della Var.

Sono arrivate anche delle dichiarazioni di Gabriele Gravina, volte a giustificare l'arbitraggio.

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dichiarato che non si tratta di un errore quello dell'arbitro Marcenaro e dell'arbitro al Var Banti, in quanto non disponevano di tutte le immagini per poter valutare l'episodio. Dichiarazioni a cui ha voluto rispondere Maurizio Pistocchi, il giornalista sportivo ha dichiarato di non condividere le parole di Gravina, sottolineando che, se non ci sono le immagini, allora la tecnologia non andrebbe richiamata e quindi il gol andava convalidato.

Il giornalista Pistocchi parla dell'episodio del gol annullato a Milik in Juventus - Salernitana

'Sul gol annullato a Milik Gravina ha detto: ”Non ha sbagliato nessuno, l’immagine corretta non era disponibile”.

Non è vero: se non c’era, il Var non doveva intervenire. E oggi, con le immagini a disposizione, gli sportivi meritano una risposta: gol sì (come pare) o gol no ?'. È questo il post su Twitter di Maurizio Pistocchi in riferimento alle parole di Gravina, presidente della Figc che aveva sostanzialmente giustificato l'errore in Juventus-Salernitana.

Come sottolinea il giornalista sportivo, se non vi erano a disposizione le immagini non si doveva chiamare la Var e quindi andava convalidato il gol. Fra l'altro, come mostrano tante immagini pubblicate nel post match, Bonucci era tenuto in gioco da Candreva.

Intanto nei giorni scorsi è arrivata la decisione del designatore arbitrale Rocchi di far arbitrare in questa nuova giornata di campionato sia Marcenaro che Banti. Il primo sarà al lavoro in Fiorentina-Verona come quarto uomo, il secondo invece sarà al Var in Serie B nella partita Cagliari-Bari.