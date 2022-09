La Juventus ha pareggiato il match contro la Salernitana in campionato. Una prestazione deludente nel primo tempo, nel secondo però la squadra di Allegri ha meritato di pareggiarla sul 2 a 2 ma è riuscita anche a segnare il 3 gol al 94esimo con Milik ma l'arbitro dopo la segnalazione del Var ha deciso di annullarlo. Un evidente errore degli arbitri incaricati alla valutazione dell'episodio soprattutto perché all'arbitro del match non sono arrivate tutte le immagini. E' saltata quella in cui si nota come Candreva tenga in gioco Bonucci, considerato in una posizione influente di fuorigioco dall'arbitro dopo il colpo di testa di Milik.

Una situazione davvero clamorosa, diversi addetti ai lavori hanno sottolineato come questo sia stato l'errore arbitrale già clamoroso da quando c'è il Var. Tanti sostenitori bianconeri hanno pubblicato sui social immagini che confermavano la valutazione sbagliata del Var e dell'arbitro a tal punto che in tanti hanno chiesto al presidente Andrea Agnelli di farsi sentire con la classe arbitrale.

La società bianconera però ha deciso di accettare la decisione anche se è evidente come l'errore abbia compromesso il risultato e quindi la vittoria della Juventus con la Salernitana.

I tifosi hanno invitato Agnelli a chiedere spiegazioni agli arbitri dopo Juventus - Salernitana

Sui social diversi tifosi bianconeri hanno chiesto al presidente Agnelli di farsi sentire con la classe arbitrale dopo l'errore di valutazione sul gol annullato a Milik su presunto fuorigioco di Bonucci, un errore che è costato la vittoria alla Juventus considerando che il gol è arrivato al 94esimo.

Significa 2 punti in meno, la Juventus sarebbe stata evidentemente più vicina al primo posto in classifica del Napoli, a +4 dai bianconeri. In tanti hanno rimproverato l'atteggiamento di Agnelli, a loro detta il presidente avrebbe dovuto difendere la Juventus. Rimangono però evidenti anche gli errori della squadra bianconera, che continua ad avere problematiche nel gioco.

Anche contro la Salernitana per gran parte del match la Juventus ha subito il gioco dei campani ed ha reagito solo dopo aver subito i 2 gol nel primo tempo. Ci si attende una prestazione migliore non solo nel match di Champions League contro il Benfica ma anche contro il Monza, nel match che anticipa la pausa per le nazionali.

La stagione ripartirà ad inizio ottobre.

Gli episodi discutibili in Juventus - Salernitana

Tanti sostenitori della Juventus sui social hanno protestato in riferimento anche al primo gol della Salernitana. Dalle immagini si noterebbe come Candreva abbia preso con la mano il pallone, che poi è finito in gol. Una situazione che evidentemente si aggiunge a quello annullato a Milik, che è più clamoroso anche perché Bonucci era tenuto in gioco proprio da Candreva, che stava contrastando il calcio d'angolo. Una situazione che dimostra come anche la Var può sbagliare. Non è l'unico caso discutibile nella giornata, basti pensare a Lecce - Monza o al match fra Sampdoria e Milan, in cui i liguri sarebbero stati vantaggiosi dalle decisioni arbitrali.