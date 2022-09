In queste ore, la Juventus ha chiuso la sessione estiva di mercato e tra entrate e uscite la dirigenza bianconera ha fatto un ottimo lavoro. Infatti, nell'ultimo giorno di calciomercato, la società di Agnelli è riuscita a cedere Arthur che era fuori dal progetto e Denis Zakaria. Adesso la rosa della Juventus è completa e la dirigenza ha seguito i dettami del suo allenatore. Massimiliano Allegri ha tutto ciò che gli serve per fare rendere la sua squadra al meglio. La Juventus ha voluto rinforzare i reparti nevralgici completando soprattutto il centrocampo che nelle ultime stagioni è stato il punto debole.

Il grande lavoro dell' dirigenza juventina consentirà al tecnico livornese di non dover fare nessun taglio nelle lista Champions. Infatti, nelle prossime ore, la Juventus dovrà presentare l'elenco dei giocatori che saranno a disposizione per la fase a gironi. In queste lista ci sarà spazio anche per Federico Chiesa.

La Juventus presenta la sua lista

In questa prima fase della stagione, la Juventus non può contare su Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è ancora alle prese con il recupero dopo l'infortunio al ginocchio e la società bianconera non vuole affrettare il suo rientro. La Juventus non sta forzando i carichi di lavoro di Chiesa per permettergli un rientro senza intoppi. Per questo motivo, al momento, ancora non si conosce una data esatta sul ritorno in campo del numero 7 juventino.

Dunque, ancora non è possibile stabilire delle tempistiche per Chiesa e nelle scorse settimane si era anche ipotizzata una sua esclusione dalla lista Champions League. Infatti, il giocatore classe 96 rischia di saltare gran parte della fase a gironi e sembrava che Massimiliano Allegri potesse tenerlo fuori dall'elenco europeo per far spazio ad altri giocatori.

Ma questa opzione è definitivamente tramontata poiché la Juventus potrà inserire tutti i giocatori in lista Champions. Con le uscite di Arthur e Zakaria c'è posto per tutti anche per uno tra Kaio Jorge e Marley Akè. Entrambi sono infortunati ma potranno essere aggiunti all'elenco Champions.

La prossima settimana l'esordio europeo della Juventus

La Juventus, in queste ore, presenterà la lista Champions visto che la prima partita europea per i bianconeri è prevista per martedì 6 settembre. La prossima settimana i bianconeri sono attesi a Parigi per sfidare il PSG. Questa sfida sarà molto interessante visto che la Juventus affronta una delle squadre più forti in Europa. Per i bianconeri sarà un test per verificare la loro forza. Inoltre, questa partita sarà anche l'occasione per Angel Di Maria e Leandro Paredes per tornare a Parigi. Entrambi hanno proprio lasciato il PSG per approdare alla Juventus dunque per loro sarà una sfida particolarmente sentita.