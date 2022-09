La Juventus, in queste ultime ore di mercato, sta cercando di rifinire le ultime trattative. In particolare la dirigenza bianconera ha lavorato per piazzare Arthur. Il brasiliano non è più nei piani di Massimiliano Allegri e in questi mesi si è cercata una soluzione adatta a lui. In queste ore, la Juventus ha trovato un accordo con il Liverpool proprio per Arthur. Le due società hanno impostato la trattativa sulla base di un prestito secco. Il brasiliano ha già lasciato Torino per andare in Inghilterra dove sosterrà le visite mediche.

Il giocatore cercherà di trovare continuità e soprattutto di guadagnarsi una convocazione con il Brasile per il mondiale.

Affare last minute per Arthur

In queste settimane, la Juventus ha lavorato per cercare una squadra che potesse prendere Arthur. Nel mese di luglio per lui si era parlato di un interessamento del Valencia. Il club spagnolo aveva chiesto il giocatore in prestito secco con gran parte dell'ingaggio pagato dalla Juve. Queste condizioni ovviamente non andavano bene alla dirigenza juventina e così la trattativa è saltata.

Nelle ultime ore, per Arthur si era parlato anche dell'ipotesi Sporting Lisbona. Ma alla fine alla porta della Juventus ha bussato il Liverpool e così i bianconeri e i Reds hanno trovato un accordo.

Adesso Arthur sta viaggiando in direzione Inghilterra, dove sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con il Liverpool.

Dunque, dopo due stagioni, almeno per ora si chiude l'avventura dell'ex Barcellona alla Juventus. La sua cessione consentirà al club bianconero di poter dimezzare i costi per Arthur. Inoltre, al Liverpool il brasiliano avrà la possibilità di mettersi in mostra e magari al termine della stagione potrà trovare una soluzione definitiva.

La Juventus accoglie Paredes

La Juventus ha ceduto Arthur in prestito secco al Liverpool mentre nella giornata di ieri 31 agosto ha accolto un altro centrocampista. Infatti, i bianconeri hanno chiuso con il Paris Saint-Germain per Leandro Paredes. La Juventus ha preso l'argentino a titolo gratuito.

Per i bianconeri, al raggiungimento di determinati obiettivi, potrà scattare l'obbligo di riscatto a una cifra pari a 22,5 milioni.

Tale somma potrà ulteriormente aumentare di una cifra non superiore ai 3 milioni in caso di raggiungimento di altri obiettivi.

Dunque, la Juventus ha un nuovo regista e ieri 31 agosto, Paredes ha già avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni e di salutare i tifosi juventini. L'argentino è stato presentato all'Allianz Stadium e i sostenitori presenti lo hanno accolto con grande calore.