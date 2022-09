La Juventus arriva alla pausa per le nazionali in una situazione difficile per quanto riguarda i risultati e l'impostazione di gioco. I bianconeri sono a -7 dal Napoli e l'Atalanta primi, oltre al fatto che sono arrivate due sconfitte nel girone di Champions League.

Sarà un mese di ottobre decisivo per il prosieguo della stagione, considerando che la Juve sfiderà Milan e Torino, oltre al Maccabi Haifa e il Benfica. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dipende dai tre match contro gli israeliani e i portoghesi, quindi serviranno tre vittorie.

Intanto però la società bianconera sembra aver dato fiducia a Massimiliano Allegri, la prima decisione importante è stata quella di promuovere nello staff tecnico il preparatore atletico Giovanni Andreini, che era arrivato a Torino a luglio come "Head of performance".

Comunque la situazione non è facile perché, come sottolineato da diversi addetti ai lavori, diversi giocatori sembrano quasi giocare contro Allegri. Ne ha parlato di recente anche Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo ha sottolineato come troppi giocatori non siano con l'allenatore e che per questo il presidente Agnelli dovrebbe cercare di rimediare. Secondo il giornalista sportivo Allegri è il peggior allenatore delle cinque squadre più forti del campionato in rapporto ingaggio guadagnato e risultati e gioco.

Paolo Bargiggia ha parlato di Massimiliano Allegri

'La Juventus ha il peggior allenatore dei 5 top club nel rapporto stipendio preso/qualità di gioco e risultati', sono queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in merito alla società bianconera e al suo tecnico Massimiliano Allegri.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La Juventus ha un tecnico che non sta simpatico ai giocatori (e non solo) e in troppi gli giocano contro.

Agnelli sveglia'.

Tali parole trovano conferma nelle prestazioni dei giocatori sia contro il Monza che contro il Benfica, dove sono arrivate due sconfitte pesanti.

Attualmente Allegri sembra avere la fiducia dalla società, anche se il mese di ottobre sarà molto importante per valutare se il tecnico guiderà la Juventus anche nella seconda parte della stagione.

Il futuro della panchina della Juventus

La Juventus potrebbe anche valutare di cambiare tecnico non nell'attuale stagione, ma nel 2023. In tal senso arrivano indiscrezioni di mercato in merito al possibile ingaggio di uno fra Zinedine Zidane e Didier Deschamps. Se l'ex tecnico Real dovesse diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale francese dopo il mondiale, il secondo potrebbe ritornare alla Juventus.

Un altro nome che piace alla società bianconera è quello di Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.