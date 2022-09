La Juventus è attesa da un mese di ottobre impegnativo fra campionato e Champions League. Di certo l'inizio di stagione deludente non renderà facile la pausa per le nazionali per la società bianconera, che sta cercando di risolvere determinati problemi concretizzatesi a settembre. Su tutti la condizione fisica non ideale dei giocatori, non è un caso che la società bianconera abbia deciso di promuovere nello staff tecnico di Allegri il preparatore atletico Giovanni Andreini. Nonostante questo, la Juventus è al lavoro anche in previsione di gennaio ma anche giugno, quando ci sarà il centenario della proprietà della Famiglia Agnelli.

Ci si aspetta un mercato importante anche se si dovrà tenere conto del bilancio societario. A tal riguardo la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero come è successo già nel recente Calciomercato estivo con gli acquisti di Pogba e Di Maria.

Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Roberto Firmino, il brasiliano con l'arrivo di Nunez non sta raccogliendo molto minutaggio e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con il Liverpool. La società bianconera lo considererebbe ideale come rinforzo per il settore avanzato, considerando che può giocare sia trequartista che come punta.

Il giocatore Firmino potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Roberto Firmino.

Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe essere uno degli acquisti principali del calciomercato estivo. Attualmente è una riserva nel Liverpool, il titolare della squadra inglese è Darwin Nunez. Difficile che possa prolungare la sua intesa contrattuale, il brasiliano garantirebbe qualità nel settore avanzato bianconero, che anche in questo inizio stagione sta dimostrando problematiche nella realizzazione dei gol.

Si sentono le assenze di Pogba e Chiesa ma manca qualità, giocatori in grado di fare assist e gol. Firmino rappresenterebbe l'ideale anche per esperienza, essendo un nazionale brasiliano.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori in scadenza di contratto a giugno. Alcuni di questi potrebbero anticipare l'arrivo anche a gennaio.

Fra questi piace sicuramente Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro i preferiti sono Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Mönchengladbach. Per quanto riguarda invece il centrocampo si valutano altri giocatori in scadenza a giugno. Su tutti Kanté del Chelsea, Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa.