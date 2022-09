La sostituzione di Arkadiusz Milik per Fagioli durante la partita di Champions League del 14 settembre tra Juventus e Benfica ha sorpreso non solo i tifosi ma, a quanto pare, anche alcuni giocatori bianconeri.

Angel Di Maria è stato ripreso dalle telecamere di Amazon Prime mentre, al termine del match, chiedeva spiegazioni sulla sostituzione al centravanti polacco e non al tecnico Allegri.

Allegri sostituisce Milik, Di Maria si confronta col polacco

La sconfitta interna della Juventus contro il Benfica per 2-1 ha sollevato diversi dubbi sulla formazione bianconera.

Innanzitutto ha suscitato perplessità la prestazione deludente di Bonucci e compagni e la mancanza di carattere della squadra nei momenti più complicati della gara.

Inoltre, in queste ultime ore, l'account Twitter All About Argentina ha diffuso un video proveniente da Amazon Prime relativo ad un confronto tra due giocatori della Vecchia Signora, Arkadiusz Milik e Angel Di Maria. Dalle immagini, sembra che l'argentino abbia chiesto direttamente all'attaccante polacco spiegazioni del cambio che ha visto l'ex Napoli lasciare il campo al 70° minuto per fare spazio a Nicolò Fagioli.

L'avvicendamento Milik-Fagioli è stato oggetto di discussione anche negli studi di Sky Sport. Alla fine di Juventus-Benfica, il giornalista Giovanni Guardalà ha domandato ad Allegri i motivi di questa sostituzione.

L'allenatore bianconero ha risposto: "Di Maria ha fatto mezzo allenamento con la squadra. E poi ho tolto Milik, mettendo Di Maria che non era in condizione, ho dovuto togliere una punta. Milik mi pareva più stanco di Vlahovic e ho messo un centrocampista in più".

Perin: 'Siamo i responsabili, stiamo cercando di trovare la quadra'

Nel post-partita ha parlato anche Mattia Perin, autore di una buona prestazione e incolpevole delle due reti subite dalla Juventus. Il portiere a Sky Sport ha spiegato: " Abbiamo iniziato bene e poi c'è stato un black-out. Il motivo? Siamo i responsabili e quindi ne parliamo, stiamo cercando di trovare la quadra.

Per ogni problema c'è una soluzione, stiamo cercando di trovarla e sono fiducioso".

Sempre Perin, in occasione del pareggio del Benfica su calcio di rigore, avendo notato l'esultanza provocatoria di Joao Mario, gli si è avvicinato per urlargli di portare rispetto ai tifosi. Il centrocampista portoghese è poi stato ammonito dall'arbitro per comportamento antisportivo.