La stagione della Juventus è iniziata nel peggiore dei modi. Dopo la prima confortante vittoria contro il Sassuolo, il camnino in Serie A della squadra bianconera è stato fin qui alquanto deficitario. Anche in Champions League [VIDEO] le cose non vanno meglio. Dopo la sconfitta interna contro il Benfica, la panchina di Massimiliano Allegri sembra scricchiolare nonostante le smentite della società.

A chiedere le dimissioni del tecnico toscano sono soprattutto i tifosi. L'hashtag #AllegriOut, è andato in trend topic su Twitter nelle scorse ore.

Nelle ultime ore stanno circolando alcuni nomi dei possibili candidati all'eventuale successione di Allegri.

Oltre ai "sogni" Zinedine Zidane e Thomas Tuchel, a essere accostato alla Juventus c'è anche l'ex tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi.

Secondo il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, un altro allenatore che potrebbe tornare in futuro in Italia è Antonio Conte, attualmente sotto contratto con il Tottenham.

Il giornalista Bargiggia ipotizza un ritorno di Conte alla Juventus

“Se la dirigenza della Juventus, riesce a resistere alla tentazione di cacciare Allegri tenendolo fino a fine stagione, poi può andare dritta su Conte che non vede l’ora di tornare e per questo non sta rinnovando con gli inglesi”. Con queste parole il giornalista Paolo Bargiggia ipotizza un futuro ritorno del tecnico salentino alla guida della squadra che lo ha visto prima capitano e poi tecnico.

Antonio Conte è stato sulla panchina della Juventus dal 2011 fino al 2014. Con il suo carattere da sergente di ferro, ha vinto tre scudetti a Torino e uno a Milano con l'Inter, oltre a due Supercoppe Italiane.

Anche la sua esperienza all'estero è stata positiva. Conte vanta una Premier League e una FA Cup vinte con il Chelsea.

Sullo sfondo potrebbe esserci De Zerbi

Circola anche il nome di Roberto De Zerbi nel caso in cui la Juventus decidesse di sollevare dall'incarico Allegri. L'ex allenatore dello Shakthar Donetsk aveva cominciato la sua avventura in Ucraina nel 2021, vincendo tra l'altro la coppa nazionale. Subito dopo lo scoppio della guerra è riuscito a tornare in Italia e attualmente è senza contratto, condizione favorevole per prendere una squadra anche a stagione iniziata.

Nelle ultime ore, il tecnico bresciano oltre che alla Juventus è stato accostato anche ad alcuni club di Premier League, su tutti il Brighton. Sembra che la squadra inglese abbia sondato il tecnico italiano dopo il passaggio di Potter al Chelsea.

La Juve sembra confermare Allegri

La società piemontese, nel frattempo, sembra intenzionata a confermare il tecnico toscano.

Qualora però la Juventus dovesse perdere anche contro il Monza nella prossima partita di campionato, si potrebbero aprire degli scenari diversi.