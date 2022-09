La Juventus è attesa da giorni importanti in cui dovrà decidere se sarà Allegri la guida tecnica fino a giugno. Il toscano è considerato da addetti ai lavori e da gran parte dei tifosi bianconeri come uno dei principali responsabili di questo inizio difficile della squadra bianconera in campionato e in Champions League. Si attendono decisioni a breve anche se le ultime notizie di mercato confermano come ci sia fiducia nel lavoro di Massimiliano Allegri, almeno fino alla pausa per il mondiale. Si valuta anche la possibilità dell'ingaggio di un traghettatore fino a giugno, con un nuovo tecnico importante dalla stagione 2023-2024.

A parlare del futuro della panchina della Juventus è stato Massimo Brambati in un'intervista radiofonica per TMW Radio, secondo l'agente sportivo la società bianconera dovrebbe valutare l'ingaggio di Antonio Conte dal 2023-2024, considerando che il tecnico pugliese è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno 2023. Per l'agente sportivo da qui fino a giugno bisognerebbe cercare di confermare Allegri con l'obiettivo di salvare il salvabile, ovvero almeno arrivare al quarto posto in classifica che significa qualificazione alla Champions League. Secondo Brambati la Juventus va a due all'ora, per questo uno dei problemi è la preparazione fisica.

Massimo Brambati ha parlato del possibile ingaggio di Antonio Conte da parte della Juventus

''Io preparerei la strada per Antonio Conte, che non ha ancora rinnovato il contratto col Tottenham e va a scadenza nel giugno 2023. Mi preparerei per una buonuscita con Allegri, continuando fino a fine stagione salvando il salvabile''.

Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in merito al futuro della panchina della Juventus. L'agente sportivo ha aggiunto: ''La Juventus va a due all'ora, è un problema di preparazione fisica''. Brambati ha dichiarato che in questo momento è molto importante lo staff tecnico, anche perché si deve lavorare molto dal punto di vista fisico.

L'agente sportivo ha sottolineato come attualmente alla Juventus si dica che bisogna stare in silenzio e lavorare, ma non lo si è fatto prima.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare Massimiliano Allegri almeno fino a novembre, per poi valutare una sua sostituzione in caso di risultati deludenti. A tal riguardo si parla anche di un possibile traghettatore fino a giugno. Fra questi piacerebbe molto Paolo Montero, l'attuale tecnico della Primavera bianconera non ha molta esperienza a livello professionistico, ma porterebbe sicuramente motivazione e valori che sembrano essersi smarriti in questo inizio di stagione. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli avrebbe una stima professionale e umana notevole nei confronti di Montero, che potrebbe essere decisiva per una possibile sostituzione già in questa stagione.