La Juventus è attesa da giorni importanti dal punto di vista societario. I risultati di questo inizio di stagione hanno deluso non solo i tifosi ma anche la proprietà, tanto che fra la dirigenza si valuterebbero diverse possibilità per il futuro della guida tecnica bianconera. Difficile pensare a una sostituzione di Massimiliano Allegri nell'immediato, non solo per l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025 ma anche perché bisognerebbe trovare un tecnico di qualità che possa gestire una squadra che lotta per vincere.

Si è parlato del possibile ingaggio di Zidane, Deschamps o eventualmente Tuchel, tutte possibilità che difficilmente potrebbero concretizzarsi nell'immediato anche per i costi che si dovrebbero sostenere per il loro ingaggio. Inoltre, Zidane potrebbe sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese, di conseguenza bisognerebbe aspettare la fine dei Mondiali. Di certo, però, Allegri ad ottobre si gioca la sua conferma e se dovesse saltare la Juventus potrebbe affidarsi anche ad un tecnico che fa già parte della società bianconera. Ci riferiamo a Paolo Montero. L'uruguaiano sta lavorando molto bene nella Juventus Primavera ed è stimato professionalmente e umanamente dalla proprietà bianconera.

Fra le persone che più lo stimano c'è il presidente Andrea Agnelli che, in un'intervista di qualche tempo fa disse che Montero era il giocatore che più aveva ammirato.

Il tecnico Montero potrebbe sostituire Allegri alla Juventus

La Juventus potrebbe valutare la sostituzione di Allegri con Montero. Una scelta che per molti potrebbe sembrare rischiosa ma che sicuramente porterebbe valori e juventinità alla rosa bianconera, considerando la storia dell'attuale tecnico della Primavera bianconera.

Montero è stimato molto anche da Agnelli, soprattutto per la personalità ed il carattere che ha sempre dimostrato da giocatore. Di certo, sarebbe in grado di lavorare sulla motivazione. Sorprende, infatti, l'atteggiamento dei giocatori in questo inizio di stagione, sia contro il Benfica che contro il Monza. Il tecnico della Primavera bianconera potrebbe essere una possibilità ma non nell'immediato.

La Juventus sembra infatti aver confermato la fiducia ad Allegri, almeno fino alla pausa mondiale prevista a novembre.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente confermerà Allegri per la stagione 2023-2024. A tal riguardo, si parla di una sostituzione non solo con uno degli allenatori prima menzionati, Zidane, Deschamps e Tuchel, ma anche con Antonio Conte. L'attuale tecnico del Tottenham si sta confermando come uno dei migliori del calcio europeo. Il suo contratto in scadenza a giugno con la società inglese potrebbe agevolare il suo ritorno in bianconero.