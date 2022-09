In questi giorni si parla molto della crisi di risultati che sta attanagliando la Juventus. Le due sconfitte contro Benfica e Monza hanno minato le certezze del squadra, che ora vuole cambiare rotta e risalire la china in campionato e in Champions League.

La società della Juventus, in questi giorni, avrebbe deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri, anche perché il progetto legato al tecnico livornese è pluriennale (il suo contratto scade nel giugno 2025). In casa bianconera ci sarebbe anche chi preferirebbe un cambio di guida tecnica, in particolare il sostenitore di questa tesi sarebbe Pavel Nedved.

Diversa è però la posizione di Andrea Agnelli, il quale - come rivela il Corriere di Torino - sarebbe deluso dall'andamento delle cose, ma comunque determinato a insistere con Allegri.

La dirigenza pare divisa, ma Agnelli punta ancora su Allegri

In questi giorni la società bianconera ha deciso di andare avanti senza fare grandi rivoluzioni. Massimiliano Allegri resterebbe saldo sulla sua panchina: nonostante le tante critiche ricevute soprattutto sui social, la società non bada a tali proteste e va avanti sulla propria strada. In casa bianconera si sarebbero fatte delle riflessioni e in particolare Pavel Nedved sarebbe favorevole a un cambio in panchina, ma la decisione finale spetta solo al presidente Andrea Agnelli.

Il patron bianconero, però, vorrebbe dare continuità al lavoro di Massimiliano Allegri. Anche perché in questi mesi la Juventus ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni che hanno afflitto la squadra.

Il problema infortuni in casa bianconera

Oltre a cercare di capire le ragioni legate a questa crisi, la Juventus si interroga anche sulla questione degli infortuni.

In particolare Massimiliano Allegri si sarebbe fatto consegnare i report legati ai problemi fin qui accusati dai vari giocatori: i numeri degli infortuni sarebbe simile a quello dell'anno scorso.

Comunque sia la Juventus deve trovare una soluzione, visto che nelle ultime settimane soprattutto a centrocampo ci sono state diverse defezioni.

Contro Benfica e Monza, oltre, a Paul Pogba mancavano anche Manuel Locatelli e Adrien Rabiot e questo ha causato diversi problemi. Ora lo staff dovrà essere abile a risolvere la questione legata agli infortuni muscolari, affinché non si ritrovi con praticamente interi reparti fermi ai box, come accaduto già lo scorso anno.