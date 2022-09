La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel 2022. Sia a gennaio che in estate la società bianconera ha fatto tanti acquisti, ma anche varie cessioni. Ad esempio a gennaio Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sono andati al Tottenham, i quali in estate sono stati raggiunti anche dall'ex bianconero Cristian Romero.

Bentancur e Kulusevki si sono immediatamente adattati molto bene al calcio inglese e alla squadra allenata da Conte, segnale evidente che - facendo nuove esperienze professionali - i giocatori possano ritrovare le motivazioni perdute.

A parlare proprio dei due giocatori prima menzionati è stato nelle scorse ore Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus ed attuale direttore generale del Tottenham. Egli ha spiegato come non tutti i giocatori rendono nella stessa maniera in un posto o nell'altro e gli esempi per eccellenza sono proprio Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il dirigente italiano ha sottolineato che anche il difensore Romero, ex Juventus, si è ambientato molto bene.

Fabio Paratici ha parlato di Bentancur, Romero e Kulusevski

'Spesso alcuni giocatori rendono a Milano e meno a Torino. A volte le motivazioni fanno capire che per qualcuno è il momento di cambiare per qualcuno. Parliamo di giocatori di grande livello', sono queste le dichiarazioni di Fabio Paratici.

Il direttore generale del Tottenham ha aggiunto: 'Parliamo di giocatori di grande livello, Bentancur ha giocato 200 partite con la Juventus e due mondiali con la nazionale uruguaiana'.

Secondo Paratici quando un giocatore disputa diverse stagioni nella stessa società le motivazioni possono diminuire. Ha poi sottolineato: 'Bentancur, Kulusevski e Romero si sono ambientati molto bene, magari anche per la tipologia di calcio che li aiuta molto'.

La stagione fin qui disputata da Dejan Kulusevski e da Rodrigo Bentancur

Dejan Kulusevski ha giocato fino a questo momento della stagione con il Tottenham ha disputato sei match nel campionato inglese, a cui bisogna aggiungerne un altro in Champions League, segnando un gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. A giugno 2023 sarà riscattato dal Tottenham per un totale di circa 40 milioni di euro (considerando quanto già pagato per il prestito e il prezzo del cartellino).

Invece il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur ha disputato, fino ad adesso, cinque match nel campionato inglese e uno in Champions League.