In casa Inter il momento è delicato. Le continue voci su un possibile esonero di Simone Inzaghi, unite alle proteste dei tifosi, stanno minando l'ambiente nerazzurro. Se all'allenatore piacentino viene imputata la cattiva gestione dello spogliatoio, alla società viene rimproverata una campagna acquisti non all'altezza.

Un giocatore che potrebbe aver deluso le aspettative è l'esterno tedesco Robin Gosens. L'ex difensore atalantino, arrivato a Milano per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, è stato accostato ad alcuni top club europei nell'ultima sessione di mercato, senza però aver trovato riscontri adeguati.

Nel caso in cui l'Inter decida di privarsi del tedesco, uno dei profili che potrebbe prendere in considerazione è quello di Alejandro Balde, esterno del Barcellona.

Un giocatore che invece potrebbe far comodo alla Juventus è il centrocampista atalantino Hans Hateboer. L'olandese è uno dei pupilli di Gianpiero Gasperini e potrebbe seguire il suo allenatore a Torino, nel momento in cui la società bianconera decida di puntare sul tecnico di Grugliasco per la prossima stagione.

L'Inter potrebbe pianificare il blitz nell'estate del 2023

Pare che tra Barcellona e Balde non ci sia sintonia sull'eventuale accordo di rinnovo del contratto. Il giocatore di origini dominicane, cresciuto nella cantera azulgrana, è un laterale sinistro, classe 2003 con il contratto in scadenza nel giugno 2024.

La proposta di prolungare l'accordo fino al 2027, non ha ancora trovato riscontro e per questo la società catalana potrebbe trovarsi costretta a cedere il giocatore piuttosto che perderlo a parametro zero.

L'Inter osserva interessata l'evolversi della situazione e potrebbe presentare un'offerta nel momento in cui il giocatore e il Barcellona non riescano a trovare un accordo.

Balde ha totalizzato cinque presenze nella Liga, tutte da titolare, collezionando tre assist.

Hateboer potrebbe giocare da esterno nel 3-5-2

Il contratto dell'olandese dell'Atalante scade a giugno 2024, condizione per la quale la Juve potrebbe spuntare una cifra abbordabile per il cartellino del giocatore. Hateboer è approdato a Bergamo nel 2017, collezionando 154 partite e 4 gol con gli orobici.

Dal fisico imponente e dotato di un'ottima corsa, il 28enne atalantino gioca prevalentemente a destra, ma alla necessità può ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo. Gasperini lo utilizza spesso come laterale di centrocampo, ruolo che risulta tuttora scoperto alla Juve, nel 3-5-2 caro al tecnico piemontese.

Il possibile mercato della Juventus

La strategia bianconera sembra improntata sul ringiovanimento dell'attuale rosa. Dalla Spagna sembrano arrivare le conferme dell'interesse della Juventus nei confronti di Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro spagnolo andrebbe a colmare l'eventuale partenza di Alex Sandro. Il brasiliano sembra non rientrare più nei piani bianconeri e potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2023, lasciando così sguarnita la fascia sinistra.