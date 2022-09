In questa prima parte di stagione, il problema più grande della Juventus sono stati i tanti infortuni. In particolare, Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con defezioni molto importanti, a cominciare da quella di Paul Pogba. Ma quello del francese non è stato il solo forfait. Adesso la Juventus lavora per ritrovare gli infortunati anche perché nelle ultime partite hanno giocato sempre gli stessi giocatori. Alcuni di loro hanno anche stretto i denti per essere in campo. Uno di questi sarebbe Gleison Bremer, che avrebbe un fastidio al ginocchio.

Ma nonostante questo, il numero 3 juventino è sceso sempre in campo. Adesso Bremer è in ritiro con la nazionale brasiliana e ha preferito rispondere alla chiamata del Brasile nonostante non sia al meglio. Ma per la Juventus starebbero arrivando buone notizie dal fronte di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino sta meglio e nelle prossime settimane dovrebbe riprendere ad allenarsi parzialmente in gruppo.

La Juventus vuole ritrovare gli infortunati

Massimiliano Allegri, in questa prima fase di stagione, ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni. In particolare nelle ultime partite ci sono state diverse assenze, soprattutto a centrocampo, e questo non ha consentito alla squadra di esprimersi al meglio, anche perché alcuni giocatori sono apparsi stanchi.

Adesso l'obiettivo sarebbe quello di sfruttare la pausa per recuperare gli infortunati. In questo senso, i più vicini al rientro sono Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro, mentre per rivedere Paul Pogba ci vorrà più tempo. Per Federico Chiesa, invece, si avvicinerebbe il rientro. Il numero 7 della Juventus ha ripreso a correre e il ginocchio non avrebbe presentato nessun gonfiore.

Adesso, il prossimo step per Chiesa sarebbe quello di tornare a lavorare parzialmente in gruppo e questo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. La speranza della Juventus sarebbe quella di avere Federico Chiesa a disposizione per qualche scampolo di partita prima del mondiale.

Da monitorare Bremer

Anche Gleison Bremer, in queste ultime settimane, non sarebbe al top della forma.

Infatti, avrebbe un fastidio al ginocchio e questo influenzerebbe le sue prestazioni. Bremer avrebbe bisogno di un periodo di riposo per rimettersi al meglio e per eliminare il dolore al ginocchio. Ma adesso, il numero 3 juventino è in nazionale e non avrà tempo per rifiatare. In ogni caso, la Juventus non ha avuto la possibilità di fare riposare Bremer, anche perché Gatti ha evidenziato di non essere ancora pronto per prendere il posto dei titolari. Il numero 15 juventino, nel match contro il Monza, ha dimostrato di essere ancora molto acerbo. Dunque, Bremer ha dovuto stringere i denti e adesso il suo problema fisico tiene in ansia la Juventus.