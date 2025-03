La Juventus è alle prese con l’ennesimo momento difficile della stagione 2024/2025. Dopo un avvio promettente, i bianconeri sono incappati nella brutta sconfitta contro l’Atalanta che ha complicato la corsa alla qualificazione in Champions League. L’obiettivo del quarto posto è fondamentale per la società, sia per il prestigio che per le questioni economiche legate ai ricavi della competizione. Tuttavia, la squadra sembra in grande difficoltà e la posizione di Thiago Motta sulla panchina bianconera è sempre più in discussione.

A rendere ancora più delicata la situazione sarebbe il rapporto tra il tecnico italo-brasiliano e Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto riportato da Sandro Sabatini dagli studi Mediaset, la dirigenza starebbe già sondando alternative per la panchina, tra cui Igor Tudor: “Salvo poi affidare ad amici e conoscenti telefonate esplorative con altri allenatori e Thiago Motta l’ha saputo”. Un segnale chiaro che la fiducia nel tecnico non è più così solida, anche se al momento il club non si è esposto ufficialmente sulla questione.

Le parole di Sabatini

Le tensioni all’interno della Juventus sarebbero sempre più evidenti, come ha sottolineato ancora Sabatini: “Tanto che non mi risulta parlino tutti i giorni. E non si può giudicare solo il campionato, bensì tutta la stagione”. Il rapporto tra Motta e Giuntoli non sarebbe costante, e questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una possibile separazione a fine stagione.

A complicare il quadro ci sono anche alcune scelte di mercato che non hanno convinto del tutto. Sempre Sabatini ha puntato il dito contro alcune operazioni: “Non ti spieghi che abbiano pagato 15 milioni per Alberto Costa, ma non è colpa sua o degli svarioni di Kelly, una ventina di milioni”. Acquisti che, secondo il giornalista, non hanno portato il valore aggiunto sperato e che ora pesano sulla gestione della squadra.

Verso la Fiorentina: Conceicao dovrebbe recuperare

Nel frattempo, la Juventus deve cercare di reagire sul campo, perché il calendario non concede tregua. Domenica 16 marzo i bianconeri affronteranno la Fiorentina in una sfida cruciale. Una nuova battuta d’arresto potrebbe compromettere definitivamente la corsa Champions e aumentare ulteriormente la pressione su Thiago Motta.

Per provare a invertire la rotta, la speranza è recuperare alcuni giocatori infortunati. Francisco Conceicao, assente nelle ultime due gare contro Verona e Atalanta, potrebbe tornare a disposizione per il match contro i viola. Il portoghese, con la sua velocità e imprevedibilità, potrebbe dare una spinta all’attacco bianconero. Anche Nicolò Savona potrebbe rientrare per la sfida di domenica, mentre per Douglas Luiz il ritorno è previsto dopo la sosta, con una possibile convocazione per il match del 29 marzo contro il Genoa.

La Juventus è a un bivio: ritrovare compattezza e risultati per centrare la qualificazione in Champions o rischiare di vedere sfumare un obiettivo fondamentale. Thiago Motta è sotto esame e le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro.