In questo momento, la Juventus è in crisi e i risultati delle ultime partite sono stati deludenti. Nonostante questo, la società ha deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri. In particolare, il presidente Andrea Agnelli vorrebbe confermare il tecnico livornese. Ma in società ci sarebbe anche chi vorrebbe l'esonero dell'allenatore. Il principale sostenitore di questa tesi sarebbe Pavel Nedved, tant'è che il vice presidente della Juventus sarebbe intenzionato a riportare a Torino Antonio Conte. Il tecnico salentino non starebbe rinnovando con il Tottenham e questo sarebbe un vantaggio per Nedved, anche se del futuro di Antonio Conte se ne riparlerà la prossima estate.

Nedved sarebbe per l'esonero

La Juventus, in questo momento, sarebbe intenzionata a confermare Massimiliano Allegri. Anche perché il tecnico livornese è legato al club bianconero da un contratto fino al 2025 a 7 milioni di stipendio annui. Un esonero di Massimiliano Allegri costerebbe quindi parecchio alla Juventus in termini economici. Per questo motivo, sembra difficile una separazione anticipata tra le parti. Per il momento si andrà avanti così e un nuovo punto della situazione potrebbe essere fatto a novembre, quando ci sarà la pausa per il mondiale. In ogni caso, la posizione di Pavel Nedved sarebbe chiara e lui spingerebbe per un cambio anche immediato. La sua idea andrebbe comunque in contrasto con quella di Andrea Agnelli che sarebbe per dare continuità al lavoro di Massimiliano Allegri.

Adesso, però, sarà importante ritrovare l'unità per il bene della Juventus che, alla ripresa del campionato, avrà di fronte a sé diverse partite importanti.

Allegri torna alla Continassa

Mentre la società si sarebbe spaccata in merito alla posizione del tecnico della Juventus, la squadra, riprenderà a lavorare alla Continassa nel pomeriggio di oggi 21 settembre, anche se al JTC mancheranno i 14 nazionali, ma ci saranno gli infortunati che sperano di rimettersi quanto prima.

In particolare, Massimiliano Allegri spera di ritrovare già alla ripresa della Serie A Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. In particolare, il recupero dei due centrocampisti sembra essere fondamentale per la Juventus. Senza Adrien Rabiot e Manuel Locatelli, la mediana bianconera ha faticato e non poco. Tutte le responsabilità sono finite sulle spalle di Leandro Paredes e Fabio Miretti.

Quest'ultimo è il più giovane nel reparto e non può evidentemente accollarsi tutte queste responsabilità. Per questo motivo, il ritorno di Locatelli e soprattutto di Rabiot saranno fondamentali per Massimiliano Allegri. La speranza della Juventus è quella di averli nuovamente a disposizione per la gara contro il Bologna del 2 ottobre.