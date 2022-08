La Juventus potrebbe regalarsi dei nuovi acquisti nel mese di agosto. Molto dipenderà però dalle cessioni, con almeno tre giocatori che potrebbero lasciare Torino: Arthur Melo, Adrien Rabiot e Nicolò Rovella. A questi potrebbe aggiungersi anche Moise Kean, il giocatore si è presentato in ritardo per l'amichevole contro l'Atletico Madrid disputatasi domenica 7 agosto, a tal punto che Allegri ha deciso di escluderlo sia dai titolari che per la panchina per motivi disciplinari. Una situazione non gradita dalla società bianconera, che starebbe valutando la sua cessione.

Non è un caso che a Torino in questi giorni è presente Rafaela Pimenta, che rappresenta non solo Luca Pellegrini ma anche Moise Kean. Il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera, molto dipenderà anche dall'Everton attualmente proprietaria del cartellino del giocatore. La Juventus ha l'obbligo di riscatto del cartellino del giocatore a giugno 2023 per circa 28 milioni di euro, avendo già pagato circa 10 milioni di euro per il prestito.

Il giocatore Kean potrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus in questo Calciomercato estivo. Nonostante la società bianconera debba ancora riscattarlo dall'Everton potrebbe lasciarlo partire dopo che si è presentato in ritardo per il match amichevole contro l'Atletico Madrid, finito 4-0 per gli spagnoli.

Un atteggiamento non gradito da Allegri, che lo ha escluso dal match, ma anche dalla società.

Si parla di un possibile interesse del Nizza per il giocatore della nazionale italiana. Nel campionato francese Kean ha disputato una stagione importante nel 2020-2021 in prestito al Paris Saint Germain. L'eventuale partenza di Kean potrebbe agevolare l'arrivo non solo di un vice-Vlahovic ma anche di un'altra punta.

Il mercato della Juventus: il punto sull'attacco

Se dovesse partire Moise Kean, la Juventus potrebbe acquistare due giocatori per il settore avanzato. Piace molto Memphis Depay, l'olandese potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera a 5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024.

Oltre a lui piacerebbe Alvaro Morata, anche se attualmente lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, la quale però potrebbe abbassarsi negli ultimi giorni di mercato.