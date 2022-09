La scia di polemiche che ha scatenato l'arbitraggio di Juventus-Salernitana non pare fermarsi. Degli episodi accaduti nei minuti finali della partita, hanno parlato nelle scorse ore anche Massimo Mauro e Luciano Moggi.

Juventus, Mauro contro il Var

Le polemiche scatenate dall'arbitraggio di Juventus-Salernitana non tendono a placarsi. In occasione della partita pareggiata tra i bianconeri e i campani per 2-2, ha fatto molto discutere la decisione del Var di intervenire su un presunto fuorigioco di Bonucci, che poi ha portato all'annullamento del possibile gol vittoria di Milik.

Di questo ha parlato l'ex calciatore della Vecchia Signora, Massimo Mauro, che ai microfoni della trasmissione tv Pressing, ha detto: "Siccome tutti pensavano che la Juventus vinceva gli Scudetti perché aveva un favore da parte dell’arbitro, hanno introdotto il Var per risolvere questo problema. Il Var viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il Var la Juve vince quattro scudetti consecutivi, quindi tutti hanno capito che vince la più forte. Ora finalmente si capisce che invece il Var certe cose non le risolverà mai, ma le ingigantisce".

Mauro, da sempre oppositore all'introduzione nel calcio del Var, ha poi affermato che sarebbe scorretto basarsi su una tecnologia che analizza in maniera statica un'azione tra 10 persone che entrano in contatto in maniera dinamica.

L'ex juventino ha concluso il suo discorso, evidenziando come l'arbitro da campo nell'occasione specifica, non abbia commesso errori ma sia stato indotto a fare uno sbaglio dalla chiamata del Var, che era Banti da Livorno.

Moggi su Juventus-Salernitana: 'Annullare il terzo gol di Milik è una scelta abbastanza particolare'

Anche un altro ex bianconero come Luciano Moggi ha voluto parlare dell'episodio che ha contraddistinto il finale di Juventus-Salernitana.

L'ex dirigente della Juventus, ai microfoni di TMW ha affermato: "Il gol annullato alla Juventus? Annullare una rete del genere mi sembra abbastanza particolare. È una nuova esperienza".

Moggi si poi voluto concentrare sulla prestazione fornita dalla Juventus prima dell'episodio incriminato: "Andare sotto per 0-2 contro la Salernitana per la Juve non è il massimo.

Era una squadra leggera, senza personalità. Venti minuti buoni all’inizio, poi succede qualcosa che non funziona e la squadra si perde". L'ex dirigente bianconero ha poi concluso il suo intervento lanciando una frecciatina anche a Massimiliano Allegri, affermando come il tecnico toscano abbia sostanzialmente sbagliato ad aver messo in campo uno scarico Kean al posto di Milik.