La Juventus ha pareggiato 2 a 2 contro la Salernitana. Un match condizionato dagli errori di Var e arbitro ma anche anche da una prestazione non ideale della squadra bianconera, che come dichiarato anche da Massimiliano Allegri ha giocato 20 minuti. Grandi meriti anche alla Salernitana di Davide Nicola che ha disputato una partita importante se consideriamo che giocava contro una squadra evidentemente superiore tecnicamente ai campani. Sui social tanti hanno sottolineato gli evidenti errori della Var e degli arbitri, sia nel gol del 1 a 0 della Salernitana (presunto fallo di mano di Candreva non valutato) e soprattutto la rete annullata alla Juventus del 3 a 2 di Milik al 93esimo.

La punta ha segnato di testa cogliendo l'assist di Cuadrado ma l'arbitro ah valutato l'episodio alla Var decretando il fuorigioco di Bonucci. Le immagini televisive post match hanno sottolineato non solo la posizione ininfluente del centrale (che cerca ma non tocca il pallone) ma anche il fatto che Candreva teneva in gioco Bonucci. Nonostante questo non sono mancate le critiche nei confronti di Allegri, a tal punto che si è ripresi a twittare l'hashtag #AllegriOut. Tanti tifosi hanno anche suggerito il possibile sostituto del tecnico in caso di esonero di Allegri. il preferito sarebbe Montero, attualmente alla guida della Primavera bianconera.

I tifosi lanciano l'hashtag #AllegriOut

Il pareggio contro la Salernitana ha creato molto clamore mediatico fra addetti ai lavori e sostenitori bianconeri.

Critiche all'arbitraggio ma anche ad Allegri, in tanti hanno twittato l'hashtag #AllegriOut segnale evidente di come molti considerino il tecnico come il responsabile principale dei risultati deludenti della Juventus in questo inizio stagione. La Juventus ha giocato 20 minuti nel match contro la Salernitana, come ha sottolineato anche il toscano nell'interventi post match.

In tanti vorrebbero Montero come sostituto, rimane il fatto che se Allegri non dovesse migliorare classifica e risultati in Champions League ed in campionato fino alla pausa per il mondiale la società bianconera potrebbe valutare anche una sua sostituzione. Diversi giornali sportivo invece parlano anche del possibile ingaggio di Mauricio Pochettino, attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain.

Difficile pensare ad una sostituzione di Allegri considerando la fiducia della società bianconera nei confronti del tecnico.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe aiutare il lavoro di Allegri cercando di rinforzare la rosa bianconera durante il mercato di gennaio. A tal riguardo si valutano rinforzi soprattutto in difesa ma anche a centrocampo. Fra quelli valutati dalla società bianconera ci sono diversi in scadenza di contratto a giugno. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.