Dopo la vittoria contro lo Spezia firmata Vlahovic e Milik, la Juventus vuole continuare il suo percorso in campionato e conquistare altri tre punti fondamentali. I bianconeri saranno di scena all'Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, desiderosa di recuperare terreno dopo i soli due punti nelle ultime tre partite.

Juventus, le possibili mosse di Allegri

Per quanto concerne la possibile formazione bianconera, il tecnico Allegri è pronto a confermare il 4-3-3 che si sta delineando in queste prime uscite di campionato ma con qualche cambio rispetto al match contro lo Spezia: Perin in porta; difesa a quattro formata da De Sciglio, Danilo, Bremer ed Alex Sandro.

A centrocampo, confermato Locatelli, supportato ai lati da Rabiot e Miretti che resta in ballottaggio con Weston Mckennie.

In attacco fari puntati sul grande ex Vlahovic (già quattro reti in campionato), supportato ai lati da Kostic e Cuadrado, con il recuperato Angel Di Maria pronto a subentrare e mettere minuti nelle gambe per l'esordio in Champions League. Dalla panchina anche Arek Milik, che contro lo Spezia ha siglato il suo primo gol con la maglia della Vecchia Signora.

Allegri recupera anche una pedina fondamentale per la sua difesa ovvero Leonardo Bonucci che si è allenato regolarmente in gruppo e dovrebbe esser convocato per la trasferta di Firenze. Il capitano bianconero dovrebbe partire dalla panchina.

Brutte notizie per Szczesny che causa l'infortunio alla caviglia nel turno infrasettimanale, dovrebbe ritornare nel mese di ottobre.

Fiorentina, il possibile undici di Italiano

La Fiorentina vuole ritornare alla vittoria dopo i due pareggi contro Napoli ed Empoli e dopo l'amara sconfitta della Dacia Arena contro l'Udinese.

Per quanto riguarda il possibile undici, il tecnico Vincenzo Italiano è pronto a confermare il suo canonico 4-3-3 ma con molte novità rispetto al ko contro i friulani: Gollini in porta;c difesa a quattro formata da Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi.

A centrocampo, torna dal 1'minuto Ambrabat sostenuto ai lati da Bonaventura e Barak.

Infine, in attacco spazio a Luka Jovic (in netto vantaggio su Cabral), sostenuto ai lati da Ikonè e Sottil, con Saponara che rincorre per un posto da titolare.

I Viola recuperano quindi Bonaventura pedina fondamentale per la mediana, mentre dovrebbero esser confermate le assenze di Duncan e Nico Gonzalez.

Probabili formazioni

Fiorentina: Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Barak; Sottil, Jovic, Ikonè.

Juventus: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot, Miretti; Kostic, Vlahovic, Cuadrado.