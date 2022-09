Le prestazioni convincenti di Kulusevsky, Romero e Bentancur in Premier League fanno gioire il direttore sportivo del Tottenham, Paratici e forse rammaricare la Juventus per non averli attesi. La compagine bianconera, nel frattempo, starebbe pensando per il mercato di gennaio a Alejandro Grimaldo del Benfica.

Juventus, le cessioni di Romero, Bentancur e Kulusevksi fanno riflettere i bianconeri

La Juventus, come tutte le squadre professionistiche, è stata chiamata a fare delle scelte dolorose per quello che concerne il mercato delle cessioni. Il bilancio dei bianconeri non è dei più floridi e la società piemontese è stata costretta a vendere alcuni pezzi pregiati per far quadrare i conti.

Tre dei giocatori che hanno ultimamente lasciato la Continassa e stanno maggiormente convincendo sono Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Rodrigo Bentancur. Questo giovane trio di calciatori si trova attualmente al Tottenham di Antonio Conte, dove stanno giocando con costanza e con rendimento elevato. Di loro ha tessuto le lodi anche il direttore sportivo degli "Spurs", Fabio Paratici, che intervenendo ai microfoni di Sky Sport ha detto degli ex juventini: "Sapete che qualche giocatore magari rende a Milano ma non a Torino, dove ci sono cento chilometri di distanza soltanto. Le motivazioni, il tempo di cambiare... Parliamo di giocatori di grande livello. Bentancur ha fatto 200 partite nella Juve e a 24 anni ha già due Mondiali.

Anche Kulusevski e Romero si sono ambientati subito, siamo contenti e speriamo continuino così". È doveroso, infine, sottolineare come le 3 cessioni succitate siano state doverose ma abbiano fruttato diversi milioni di euro alla Juventus, soldi che sono stati reinvestiti sul mercato con acquisti funzionali come quello di Dusan Vlahovic, pagato dalla Fiorentina circa 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Grimaldo potrebbe essere un obiettivo per gennaio

Restando in tema Calciomercato, ma trattando quello in entrata, i bianconeri starebbero seguendo le tracce di Alejandro Grimaldo del Benfica. Secondo le indiscrezioni filtrate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il laterale sinistro spagnolo sarebbe in fase di rottura con la compagine portoghese e non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto che scadrà nel prossimo 2023.

Di conseguenza, la formazione lusitana potrebbe privarsene a gennaio per non rischiare di perderlo poi a parametro 0 e la Juventus starebbe dunque pensando di intavolare una trattativa per portarlo alla Continassa per un prezzo sicuramente ridotto rispetto ai 20 milioni di euro che chiederebbe ora il Benfica.