Nelle ultime settimane, la Juventus ha lavorato per arrivare a Memphis Depay. Ma successivamente i bianconeri hanno fatto alcuni ragionamenti che hanno portato ad abbandonare la pista legata all'olandese. La Juventus ha preferito virare su Arek Milik perché questo avrebbe consentito alla dirigenza juventina di prendere anche Leandro Paredes. Anche se al momento la trattativa per l'argentino non si sarebbe ancora concretizzata. Della trattativa tramontata per Memphis Depay ne ha parlato anche Luca Momblano su Juventibus: "C'era una certa urgenza di non aspettare sull'attaccante si è andati su Milik a condizioni super vantaggiose.

Però l'equazione è fatta. La Juve avrebbe fatto sia Depay che Paredes se fosse uscito Rabiot. E questo era stato detto molto chiaramente agli agenti di entrambi. Quando Rabiot non è uscito gli intermediari hanno detto alla Juve: 'Quindi?'. Quindi è stato liquidato l'avvocato di Depay", ha detto il giornalista ed esperto di mercato.

Retroscena Depay

La Juventus, la scorsa settimana, ha scelto di rompere gli indugi e di farsi avanti con il Marsiglia per Arkadiusz Milik. I bianconeri hanno chiuso molto velocemente questa trattativa tant'è che il polacco è stato già a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro la Roma del 27 agosto. Ma prima di arrivare a Milik, la Juventus aveva trattato per diverso tempo con Memphis Depay.

L'olandese sembrava essere il prescelto per rinforzare l'attacco bianconero. Ma alla fine la dirigenza della Juventus ha preferito lasciar perdere e ha scelto di optare per l'attaccante polacco. Di come sono andate le cose tra i bianconeri e Depay ne ha parlato Luca Momblano, in un diretta Juventibus: "Nel caso degli agenti di Depay la cosa è molto chiara il giocatore aveva scelto la Juve e secondo loro non avevano chiesto un euro in più di quello che era il contratto a Barcellona e avevano portato le condizioni per l'uscita a zero.

Depay non molla la Juve, ma è la Juve che molla Depay e con sommo dispiacere e sorpresa lo ammettono i suoi legali che poi sono i legali di Lukaku".

Milik cerca spazio

Arek Milik, da qualche giorno, è un giocatore della Juventus e ha già avuto modo di fare il suo esordio in bianconero. Il giocatore polacco, in conferenza stampa, ha spiegato di non essere a Torino per fare il vice Vlahovic.

Il numero 14 juventino cerca spazio ma avrà sicuramente modo di giocare visti i tanti impegni della Juventus. Infatti, adesso per i bianconeri sarà il tempo di giocare ogni tre giorni tra campionato e Champions League. Per questo motivo, Massimiliano Allegri farà ruotare e non poco i suoi giocatori perciò ci sarà spazio per tutti Milik compreso.