La Juventus è attesa da un mese di ottobre impegnativo in cui dovrà migliorare le prestazioni di questo inizio di stagione. Tante critiche hanno riguardato il gioco della squadra bianconera, che non ha portato i risultati sperati sia in campionato che in Champions League. C'è tempo per migliorare soprattutto in campionato, serviranno invece solo vittorie nella massima competizione europea per sperare in un'eventuale qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. Intanto però rimane molto chiacchierato anche l'argomento Calciomercato nonostante la sessione estiva sia finita neanche un mese fa.

Il 2023 potrebbe essere un anno importante per la Juventus, che potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero dopo i recenti ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Si lavora però anche ad acquisti a gennaio, potrebbero arrivare un centrale di sinistra come Evan N'Dicka e un terzino sinistro come Alejandro Grimaldo. Si parla però anche di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come si valuti l'acquisto di una punta che sappia giocare non solo centrale ma anche sulla fascia. Uno dei graditi è Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno 2024 e valutato circa 20 milioni di euro. La sua stagione è iniziata molto bene con la società tedesca, ha disputato 7 match nel campionato tedesco segnando 3 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 1 match 3 gol ed 1 assist nella Coppa di Germania.

Il giocatore Thuram potrebbe trasferirsi a gennaio alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare a gennaio Marcus Thuram. Il francese ha iniziato la stagione nella maniera ideale con il Borussia Monchengladbach segnando 6 gol in 8 match fra campionato e Coppa Di Germania oltre a 3 assist decisivi ai suoi compagni.

E' in scadenza di contratto a giugno 2024, per questo nel 2023 potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Il francese può giocare punta centrale ma anche di fascia.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti di giugno.

La società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo attingendo al mercato dei parametri zero. Ci sono almeno quattro giocatori che potrebbero trasferirsi nella società bianconera a fine stagione. Fra questi spiccano i nomi di Youri Tielemans del Leicester, N'Golo Kanté del Chelsea, Ilkay Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Sempre a parametro zero potrebbero lasciare Torino Alex Sandro, Cuadradro, Di Maria e Rabiot, anche loro in scadenza di contratto a fine stagione.