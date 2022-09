La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato estivo. Sono arrivati a Torino diversi giocatori d'esperienza che si sono andati ad aggiungere ad alcuni giovani talenti sui quali la società bianconera punta per il presente e ovviamente anche per il futuro. I vari Locatelli, McKennie e Kean sono stati confermati, ma soprattutto l'attaccante sta deludendo le aspettative e potrebbe anche partire al termine della stagione.

Non bisogna poi dimenticare che in organico ci sono anche Chiesa e Kaio Jorge, i quali stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

L'esterno offensivo genovese potrebbe rientrare a novembre, mentre per l'attaccante brasiliano probabilmente bisognerà attendere fino a gennaio.

A proposito di Kaio Jorge, la Juventus starebbe pensando di girarlo in prestito a qualche squadra che possa permettergli di giocare con continuità. Sarebbe difficile trovare una maglia da titolare in Serie A, e per questo motivo il centravanti sudamericano potrebbe diventare un protagonista della cadetteria. Infatti sulle sue tracce ci sarebbe il Cagliari.

Kaio Jorge potrebbe andare al Cagliari a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe girare in prestito Kaio Jorge al Cagliari durante il mercato di gennaio. Il brasiliano sta recuperando da un infortunio al ginocchio e dovrebbe tornare in campo all'inizio del 2023.

Avrà bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione atletica, ma la Juventus non può garantirgli ampio spazio in prima squadra.

Di conseguenza, non si esclude che l'attaccante 20enne possa andare in Serie B dove troverebbe un minutaggio maggiore e potrebbe accumulare una certa esperienza con il calcio italiano. Arrivato alla Juventus dal Santos nel 2021 per circa 3 milioni di euro, veniva considerato un astro nascente del calcio brasiliano.

Tuttavia, l'impatto con la Serie A per lui non è stato dei migliori, con poche gare all'attivo e delle prestazioni mediocri.

Nei primi mesi del 2022, mentre giocava con la maglia dell'Under 23 bianconera, si è infortunato al ginocchio. In questo periodo è ancora in fase di riabilitazione e, una volta ripresosi, potrebbe andare in prestito al Cagliari.

La Juventus cerca un difensore e un terzino per gennaio

La Juventus potrebbe continuare a rinforzarsi anche durante la finestra invernale del Calciomercato. I dirigenti del club torinese starebbero pensando a un difensore centrale e ad un terzino. Al momento piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.

Si tratta di calciatori che potrebbero essere acquistati a dei costi vantaggiosi, essendo in scadenza di contratto nel giugno del 2023 con le rispettive società.